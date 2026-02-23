La versión de que Juliana Awada (51) estaría manteniendo un romance con el rey de España explotó en Intrusos este lunes, y la noticia impactó como una bomba de profundidad tanto en Argentina como en Europa.

“Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis terminar en la monarquía”, arrancó Rodrigo Lussich.

Según el conductor, el matrimonio de Felipe de Borbón (58) y Letizia Ortiz (53) estaría disuelto desde 2012, pero en el Palacio de la Zarzuela “esperarían a blanquear el divorcio” a que sus dos hijas cumplan “la mayoría de edad”.

El rey Felipe VI en el nuevo retrato. (Foto: Annie Leibovitz/Banco de España)

La heredera al trono es Leonor de 20 años, mientras que la infanta Sofía tiene 18 años.

Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri con un contundente posteo: “Cerramos una...” Te puede interesar

Los indicios del romance que sacude el mundo

“El rey Felipe dio un mensaje al país, como todas las navidades, solo este año. Sin Letizia”.

Juliana Awada (Foto: Movilpress)

Por otra parte, para Lussich los coqueteos que se filtraron de Mauricio Macri con famosas como Juana Viale o Natalia Graciano obedecerían a su apuro por presentar pareja antes que Juliana, a menos de dos meses de comunicar el final de su relación.

La madre de Antonia Macri (14), Juliana Awada estuvo casada con Bruno Laurent Philippe Barbier, el padre de Valentina (23), a quien muchos le decían Conde por el hecho de pertenecer a una de las familias más acaudaladas de Bélgica, pero que no formaba parte de la nobleza.