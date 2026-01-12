Gustavo Méndez reveló el presunto motivo de la separación de Mauricio Macri (66) y Juliana Awada (51), quedó confirmada este domingo y generó una fuerte repercusión en el ámbito político y mediático.

La pareja le puso fin a su relación tras más de 15 años juntos y una hija en común, Antonia.

Mauricio Macri y Juliana Awada en la gala a beneficio del Hospital Austral (Foto: Movilpress).

Los motivos que habría provocado la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

“Mi fuente es buenísima”, aseguró el periodista antes de dar detalles del contexto actual del expresidente en La Mañana con Moria por eltrece.

Según explicó, Macri estaría muy enfocado en su vínculo con la FIFA, lo que lo lleva a viajar con frecuencia al exterior. “Está muy metido en la FIFA, viaja mucho”, insistió Méndez, dando a entender que ese ritmo habría impactado en la dinámica de la pareja.

En paralelo, el panelista deslizó que Juliana Awada estaría comenzando una nueva etapa personal. Siempre en potencial, Méndez sostuvo que la ex primera dama estaría conociendo a un empresario argentino, que no viviría en el país y que pertenecería al rubro financiero.

“Juliana Awada estaría conociendo a un empresario argentino que no reside en el país y se desempeña en el rubro financiero... Dentro de tres meses alguno de los dos lo va a blanquear”, concluyó el panelista.

