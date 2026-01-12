Después de 15 años de matrimonio, Juliana Awada y Mauricio Macri pusieron fin a su relación. La noticia había comenzado a circular en los medios, pero fue la propia empresaria quien decidió pronunciarse a través de un comunicado público en Instagram para compartir su versión de los hechos.

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió Awada en su cuenta oficial, mostrando la sensibilidad con la que está atravesando este momento. La ex primera dama dejó claro que tanto ella como el expresidente están transitando el cierre de un capítulo fundamental en sus vidas.

Mauricio Macri y Juliana Awada en la gala a beneficio del Hospital Austral (Foto: Movilpress).

UNA PAUSA NECESARIA PARA PROCESAR LA SEPARACIÓN

En su mensaje, Juliana Awada explicó que tomará distancia de las redes sociales durante este período. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma“, expresó la empresaria textil, quien siempre mantuvo un perfil discreto respecto a su vida privada.

Juliana Awada confirmó su ruptura con Mauricio Macri: “Cerramos una etapa de nuestra vida”. Crédito: Instagram

VACACIONES EN LA PATAGONIA: RODEADA DE AFECTOS Y SIN MACRI

Mientras el escándalo se conocía públicamente, Juliana Awada se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la Patagonia junto a su familia más cercana, pero sin la presencia de Mauricio Macri. A través de su perfil de Instagram, la empresaria compartió postales de paisajes montañosos, navegación en ríos cristalinos y momentos de conexión con sus seres queridos.

Las imágenes muestran a una Awada serena, rodeada de naturaleza y familiares, aprovechando el entorno patagónico para encontrar paz en medio de la tormenta mediática. Algunos de sus acompañantes incluso se animaron a nadar en las frías aguas de la región.