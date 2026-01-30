Las tendencias de decoración para 2026 confirman un cambio profundo en la forma de pensar los espacios íntimos del hogar. Los baños dejan de ser ambientes cerrados y compartimentados para transformarse en áreas abiertas, luminosas y visualmente integradas, una idea a la que Pampita se subió.

En ese nuevo escenario, la conductora aparece como una de las figuras que refleja esta evolución estética a través de uno de los ambientes más comentados de su histórica casa de Bajo Belgrano.

Mientras Pampita avanza con la venta de la propiedad que compartió durante años con Benjamín Vicuña, salen a la luz detalles arquitectónicos que hoy dialogan de lleno con las corrientes más modernas del interiorismo.

La residencia, ubicada a pocas cuadras de los Lagos de Palermo, se despliega sobre un terreno amplio y combina metros generosos, ambientes conectados y una fuerte presencia de luz natural.

Pampita se suma a una tendencia de decoración: ventanales gigantes y adiós a las mamparas en el baño | Créditos: CARAS

LA TENDENCIA ARQUITECTÓNICA DE PAMPITA

Esa misma filosofía se traslada al baño principal, donde los revestimientos en piedra natural de tonos suaves generan una sensación de continuidad y elegancia atemporal.

Lejos de los diseños recargados, el ambiente apuesta por superficies amplias, colores neutros y una distribución que prioriza el confort diario. Lo que más llama la atención es la ausencia de estructuras tradicionales que separen la ducha del resto del espacio.

En 2026, las clásicas mamparas de vidrio empiezan a quedar en segundo plano frente a las llamadas duchas walk-in, un concepto que propone accesos abiertos, sin puertas ni cerramientos rígidos.

El efecto es inmediato: el baño se ve más grande, más ordenado y mucho más luminoso. Al no existir barreras visuales, el espacio fluye con naturalidad y se integra al resto del ambiente, creando una experiencia más cómoda y sofisticada.