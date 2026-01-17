Siemrpe se dijo que Pampita le había planteado a Roberto García Moritán la convenciencia de firmar un contrato prenupcial, y ahora fue el papá de Anita quien admitió la verdad. }

“Firmé el prenupcial”, admitió el economista ante la pregunta de Silvina Escudero.

Por eso contó que el divorcio fue “medio exprés”, más allá de que con el nuevo código civil el trámite es mucho más ágil que antes.

Anita García Moritán tuvo su muestra de danza: las hermosas fotos | Créditos: Instagram @robertogmoritan

“Lo converensamos y me pareció una buena idea”, afirmó, deslizando que fue a propuesta de Carolina Ardohain.

El desafiánte planteo de Moritán sobre Pampita

Si bien en la mesa de Polémica en el Bar no dejaron desarrollar la anécdota a Moritán, el ex de Pampita defendió la decisión y puso en duda que se hubiera beneficiado de las ganancias conyugales.

Pampita y su look playero en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

“¿Querían que la pele? ¿O ella a mí? ¿Por qué dan preasumen un montón de cosas?”, remató.