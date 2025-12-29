El detrás de escena de la vida de Carolina “Pampita” Ardohain volvió a quedar al descubierto y esta vez fue en un momento tan íntimo como emotivo. En Infama mostraron una cámara paparazzi exclusiva que captó a la modelo en pleno aeropuerto despidiéndose de su hija Anita, antes de que se reencuentre con Roberto García Moritán.

“Ahí la tenemos a Pampita. Mirá qué imagen tan linda”, anunciaron en el programa de América, mientras se veía a la conductora llegar con su hija en brazos y acompañada de su pareja, Martín Pepa. El motivo del encuentro era especial: Anita se iba a ir con su papá para pasar Año Nuevo en familia, y Pampita no pudo ocultar la emoción del momento.

“Pampita entrega a su hija a Moritán para que pase Año Nuevo en familia. Y se la ve muy emocionada”, describieron al aire, al mismo tiempo que pasaban las imágenes con Carolina abrazando fuerte a la nena, quien se mostró muy compinche con el novio de su mamá. Incluso destacaron un detalle que enterneció a todos: Anita llevaba su muñeco, su ‘bebote’, listo para el viaje.

REVELARON QUE PAMPITA QUIERE VENDER SU CASA DE NORDELTA: CUÁNTO ES LA FORTUNA QUE PIDE

La interna inmobiliaria del jet set argentino sumó un nuevo capítulo explosivo. Mientras Marcelo Tinelli quedó en el centro de la escena por haber vendido su histórica casa de Punta del Este, en Infama revelaron que el conductor se instaló nada menos que en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Nordelta. Pero el dato más fuerte llegó después: la modelo quiere vender esa propiedad y ya le puso un precio millonario.

“Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta Pampita. Está instalado ahí”, contaron al aire. Y dejaron algo muy claro: no es un préstamo de amigos: “A Pampita le pagás o le pagás. No es que te la presta. Le pagás antes”, remarcaron.

Pero la verdadera bomba fue que el alquiler incluye opción de compra, porque Pampita ya tomó una decisión definitiva: desprenderse de esa propiedad de lujo: “Cuando se terminen los dos meses, Marcelo, si quiere, la puede comprar. ¿Por qué? Porque Pampita la quiere vender”, revelaron.

Según explicaron en el ciclo de América, la modelo estaría cansada de los costos fijos de mantener una casa de ese nivel: “Tiene mucho gasto fijo, le parece que es muy alto el mantenimiento. Pampita siempre dice que no quiere tener nada, que es mejor alquilar. Con los canjes que tiene, no necesita invertir”, detallaron.

“Pampita vende su casa de Nordelta en cuatro millones de dólares”.

“¿Sabés cuánto cuesta la casa de Pampita si la querés comprar?”, lanzaron en el piso. Y la respuesta fue demoledora: “La venden en cuatro millones de dólares”, cerraron.