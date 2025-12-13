El mundo del espectáculo argentino está en llamas tras los rumores del nuevo romance de Zaira Nara. La modelo estaría empezando una relación con el polista Robert Strom, un magnate europeo nacido en Francia, heredero de una fortuna que lo ubica entre los más ricos del planeta.

La noticia explotó en el streaming La Posta del Espectáculo, donde Gustavo Méndez reveló todos los detalles de esta historia digna de un culebrón de las altas esferas. El vínculo entre Zaira y Strom no solo sorprendió por el perfil internacional del empresario, sino también por el entramado de amistades, ex parejas y traiciones que rodean a la pareja.

Todo habría empezado gracias a Pampita y Martín Pepa: “Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara, siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada”, dijo el periodista.

Robert Strom, el polista billonario con el que estaría saliendo Zaira Nara (Foto: redes sociales).

Además, reveló un dato no menor: Pieres todavía no habría superado la ruptura con Zaira, y la aparición de Strom en la vida de la modelo habría sido un golpe duro para el polista. “Le dolió que Zaira lo dejó”, aseguraron en el streaming, mientras el círculo íntimo del polo y la farándula se sacude por la noticia.

QUIÉN ES ROBERT STROM, EL NUEVO AMOR MULTIMILLONARIO DE ZAIRA NARA

Robert Strom es un nombre que hasta hace poco era desconocido para el gran público argentino, pero en Europa es sinónimo de poder y fortuna, y es quien estaría empezando un romance con Zaira Nara. Nacido en Francia, es heredero de una dinastía que revolucionó el comercio europeo: su abuelo fue el creador de los primeros centros comerciales del continente, una movida que generó miles de millones de dólares y lo posicionó como uno de los grandes magnates del siglo XX.

Hoy, Strom maneja una fortuna que, según quienes lo conocen, “es comparable a la de Elon Musk, Jeff Bezos o Donald Trump”, aseguró Gustavo Méndez en su streaming y remarcó: “Jacob Van Plossen es pobre al lado de Robert Strom”, para dimensionar el nivel de riqueza del nuevo novio de Zaira.

