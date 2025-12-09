Un fin de semana largo en Mendoza bastó para que volviera a instalarse un rumor conocido: ¿Jakob von Plessen y Zaira Nara están otra vez cerca?

El polista sorprendió con una serie de publicaciones en Instagram que muchos interpretaron como guiños directos a su expareja, con quien comparte a sus hijos Viggo y Malaika.

Todo comenzó cuando Jakob subió una historia tomando mate, pero no con cualquier yerba: usaba la marca que lanzó Zaira meses atrás. Un detalle mínimo, pero lo suficientemente simbólico como para que las versiones de reconciliación se encendieran rápidamente en las redes.

VIGGO EN ESCENA: OTRA SEÑAL QUE ALIMENTA LAS SOSPECHAS

En otro posteo, el polista filmó a su hijo Viggo de espaldas, mientras disfrutaba del paisaje mendocino. Una imagen tierna y familiar que volvió a poner el foco en el vínculo con la modelo.

Que ambos estuvieran en la misma provincia, y él compartiera contenido que remite directamente a su vida en familia con Zaira, fue suficiente para que el rumor se instalara con fuerza: ¿vacaciones coordinadas o simple coincidencia?

El gesto de Jakob von Plessen que reavivó los rumores de reconciliación con Zaira Nara en Mendoza. Crédito: Instagram

Mientras tanto, Zaira Nara se mostró en un evento de una reconocida marca de cerveza, donde ofició como embajadora y disfrutó del show de Hernán Cattáneo, rodeada de amigos y colegas. Aunque no hizo referencia directa a su vida privada, su presencia en Mendoza tampoco pasó inadvertida.