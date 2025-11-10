Zaira Nara deslumbró con su presencia en una exclusiva noche donde se realizó un evento de moda argentina. Y en diálogo con MShow, el ciclo que se emite por Ciudad Magazine de lunes a viernes de 12 a 13, la modelo se mostró relajada, feliz y con muchos proyectos por delante.

“Estoy muy bien, muy contenta de poder estar acompañando a un montón de marcas de moda argentina. Me gusta poder venir y acompañarlos”, expresó la modelo, radiante.

La conductora también habló de su experiencia al frente de los Premios Ídolos, donde se animó a un nuevo desafío en televisión: “Era la primera vez que conducía unos premios y para mí fue todo un desafío porque nunca lo había hecho. Pensé que iba a estar nerviosa, pero una vez que se prende la cámara, hay algo que me encanta y se me van los nervios. Lo disfruté mucho”.

Consultada por su situación sentimental, Zaira fue muy clara y sin vueltas: “Vengo más que nada acompañada con amigos, no estoy en pareja. Disfruto mucho estar sola. Tengo mi familia, mis hijos… y me gusta este momento”.

Con su habitual sinceridad, la hermana de Wanda Nara -que tiene a Malaika y Viggo con Jakob Von Plessen- también reflexionó sobre sus vínculos pasados: “Creo que soy una muy buena ex. Me parece que uno conoce mucho a las personas cuando se separa. Siempre me llevé muy bien con mis exparejas, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Desde el minuto uno priorizamos a los chicos y siempre hubo muy buen vínculo”.

Por último, Zaira adelantó sus próximos proyectos laborales y reveló que volverá a un formato que disfrutó mucho: “Para el verano estoy muy cerquita de hacer un streaming desde Uruguay, en Punta del Este. Hace mucho que no hacía streaming, así que me voy a ir para allá. Tengo muchos compromisos laborales, pero este será el principal”.

ZAIRA NARA RECORDÓ CUANDO WANDA NARA QUISO ENGANCHARLA CON MAURO ICARDI: “GRACIAS A DIOS, NUNCA...”

Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez por un dato del pasado que dejó a todos con la boca abierta. En medio de su conflicto mediático y judicial con Mauro Icardi, su hermana Zaira Nara sorprendió al revelar una historia desconocida que podría haber cambiado para siempre el rumbo de su familia.

Durante una charla distendida en el programa Sería Increíble (Olga), Zaira recordó, entre risas, cómo su hermana intentó presentarle a Icardi: “Wanda me presentó a Mauro, ella estaba casada con Maxi López y yo estaba soltera. Juntos me quisieron presentar a alguien, ese alguien era Mauro Icardi, compañero de Maxi en el club en el que jugaban”, contó la modelo.

La anécdota descolocó a todos, pero Zaira fue por más y agregó detalles impensados: “Yo no quería, y organizaban planes. Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba él. Gracias a Dios nunca le di bola, porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas”, lanzó, divertida.

Según relató, la insistencia de Wanda fue tal que incluso la sorprendió con un plan armado para que se encontrara con el futbolista: “Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Ahí me enojé con ella”, recordó, dejando en claro que, en ese momento, no le causó ninguna gracia.

El destino, sin embargo, tenía preparado un giro inesperado. Años más tarde, cuando Zaira atravesaba una separación y viajó a Italia para refugiarse en su hermana, se enteró de la bomba: Wanda estaba comenzando una relación con el mismo jugador al que había querido presentarle tiempo atrás.

“Después yo me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana”, siguió. Y cerró: “Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”.