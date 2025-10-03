Este jueves, la Embajada Francesa se transformó en sede de un evento lleno de glamour que tuvo como protagonistas a un selecto grupo de famosas argentinas que mostraron sus mejores looks.

Zaira Nara, Martita Fort y Violeta Urtizberea fueron algunas de las celebridades que llegaron a uno de los edificios diplomáticos más pintorescos y elegantes de Recoleta para dejar a todos con la boca abierta.

También fueron de la partida la infaltable Sofi “Jujuy” Jiménez, la flamante ganadora del Martín Fierro Isabel Macedo, Lola Latorre, Camila Cavallo, Mariana Genesio Peña y Stephanie Demner.

EL ESPECTACULAR DESFILE DE FAMOSAS EN LA EMBAJADA DE FRANCIA, ENCABEZADO PO R ZAIRA NARA, MARTITA FORT E ISABEL MACEDO

Stephanie Demner (Foto: Movilpress)

Mariana Genesio Peña (Foto: Movilpress)

Isabel Macedo (Foto: Movilpress)

Sofi “Jujuy” Jiménez (Foto: Movilpress)

Camila Cavallo (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Violeta Urtizberea (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Martita Fort (Foto: Movilpress)

Lola Latorre (Foto: Movilpress)

