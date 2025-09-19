Cande Ruggeri a Mila Hulak y Rocío Vivas. entre otras celebridades, asistieron a un evento exclusivo en Pilar.

Otras personalidades destacadas fueron los polistas Facundo Pieres, Polito Pieres, Antonio Heguy, Juan Martín Nero y Juan Manuel “Cochito” López, quienes compartieron la noche con Guillermo Stanley, Matías Patanian, Elina Blaquier, Fabián Medina Flores y Antonella Macci, entre modelos, influencers y figuras del ámbito social.

Rocío Vivas

Cochito López

Camila Lugo, Delfina Pérez y Manuela Anca

Facundo Pieres

Cande Ruggeri y Leo Mateu

Mila Hurtak

Fabián Medina Flores

Los invitados fueron recibidos por Guillermo Basignani, anfitrión de la noche, y el evento fue acompañado por el PR Leo Mateu, quien compartió mesa con Hernán de Laurente, Ignacio Munafó, Daniel Maman, Santiago Braverman y Caco Caputo, todos junto a sus parejas, en un ambiente distendido y lleno de estilo.

Así fue Les Nuits de Baron B, el evento que tuvo como gran protagonista la nueva carta gastronómica de Selvática de Pilar.