Cande Ruggeri a Mila Hulak y Rocío Vivas. entre otras celebridades, asistieron a un evento exclusivo en Pilar.
Otras personalidades destacadas fueron los polistas Facundo Pieres, Polito Pieres, Antonio Heguy, Juan Martín Nero y Juan Manuel “Cochito” López, quienes compartieron la noche con Guillermo Stanley, Matías Patanian, Elina Blaquier, Fabián Medina Flores y Antonella Macci, entre modelos, influencers y figuras del ámbito social.
Los invitados fueron recibidos por Guillermo Basignani, anfitrión de la noche, y el evento fue acompañado por el PR Leo Mateu, quien compartió mesa con Hernán de Laurente, Ignacio Munafó, Daniel Maman, Santiago Braverman y Caco Caputo, todos junto a sus parejas, en un ambiente distendido y lleno de estilo.
Así fue Les Nuits de Baron B, el evento que tuvo como gran protagonista la nueva carta gastronómica de Selvática de Pilar.