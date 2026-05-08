La tensión volvió a subir en Gran Hermano: Generación Dorada después de que la producción diera un contundente mensaje en plena gala a todos los participantes.

“Si bien cada uno de ustedes aceptó ingresar a una casa en donde las cámaras y micrófonos funcionan las 24 horas, como saben, hay momentos que corresponden a su intimidad. Y que yo siempre he respetado”, se escuchó en la casa.

Sin embargo, el clima se puso serio cuando la advertencia se volvió directa y sin rodeos: “Esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego”, recalcó la producción.

Foto: Captura (Telefe)

El comunicado surgió a raíz de lo que un exparticipante de esta edición reveló fuera de la casa sobre cómo algunas duchas habían sido usadas para complotar y acordar votos. Ante esto, la voz de Gran Hermano cerró, contundente: “Estaré prestando mucha atención. Que les quede absolutamente claro, no permitiré conductas tramposas. Bien,están advertidos”.

¡Clarito!

“Estaré prestando mucha atención. Que les quede absolutamente claro, no permitiré conductas tramposas. Bien,están advertidos”.

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LA BOMBA TUCUMANA REVOLUCIONÓ GRAN HERMANO CON SU HISTERIQUEO CON MANU: “TE AUTORIZO A QUE ME COMAS LA BOCA”

Gladys “La Bomba Tucumana” volvió a dar que hablar en Gran Hermano: Generación Dorada tras protagonizar un intenso momento de histeriqueo con Manuel “Manu” Ibero que dejó a todos en shock.

Todo comenzó durante una charla relajada entre ambos, cuando la cantante elogió el perfume del participante y el clima empezó a subir de temperatura rápidamente.

“Wow, mi amor, ¡qué rico!”, lanzó La Bomba mientras olía la fragancia de Manu. Y lejos de frenarse, redobló la apuesta con una frase que encendió la gala: “En serio, es para comértelo. Te siento ese perfume y te quiero comer la boca”.

Foto: Captura (Telefe)

La situación no pasó inadvertida y desde el estudio decidieron intervenir en vivo para preguntarle directamente qué estaba pasando entre ellos.

“Recién creo que interrumpimos algo”, comentó Santiago del Moro entre risas, mientras enfocaban a los dos muy cerca dentro de la casa. Sin esquivar el tema, Gladys confirmó que ya hasta tienen planes juntos: “Me pidió una cita y yo la acepté. Como estoy sola por acá pululando de acá para allá… y la verdad que con él puedo mantener una charla”.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más explosivo llegó cuando le recordaron una frase que había dicho segundos antes y que no pasó desapercibida para nadie: “Te autorizo a que me comas la boca”, fue el comentario de la cantante que generó todo tipo de repercusiones en la casa.

¿Nace una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?