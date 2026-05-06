Luego del momento de pura tristeza que se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada con la salida de Gisela “Yipio” Pintos por decisión personal (debido a un tema de salud de su mamá), Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana, pero solo para el público ya que los jugadores no accedieron a esa información por deberse a una “placa oculta”.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló al aire (pero sin que los chicos sepan) que Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son seis los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar que el conductor podría sacar de placa en los próximos días a algunos jugadores, y el resto quedará a merced de la decisión del público antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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YIPIO DECIDIÓ ABANDONAR GRAN HERMANO: EL PEDIDO DESESPERADO DE SU PAREJA QUE LA OBLIGÓ A DEJAR LA CASA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de sus momentos más conmocionantes cuando Gisela “Yipio” Pintos fue llamada al confesionario y recibió una noticia que cambió por completo su destino dentro del juego.

Todo comenzó con una comunicación en vivo por parte de Gran Hermano, que le informó que su pareja había solicitado su salida inmediata del reality debido a una situación familiar delicada.

“Tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos ya sabías antes de ingresar”, le explicaron, aclarando que no se trataba de algo grave, pero que requería su presencia fuera de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

La noticia cayó como un golpe directo. Entre lágrimas, Yipio intentó procesar la información mientras escuchaba que la decisión final quedaba exclusivamente en sus manos.

Con la voz quebrada, explicó su situación personal: “Mi mamá está sola, mi pareja se está haciendo cargo, y además tengo una hija menor de edad. No tengo otra opción”, dijo, visiblemente desbordada.

Tras unos segundos de silencio y emoción, llegó la frase que lo cambió todo: “Decido irme con todo el dolor del mundo“, expresó, muy quebrada. La despedida fue uno de los momentos más fuertes de la noche. Entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento de sus compañeros, Yipio recorrió la casa por última vez antes de salir por la puerta principal.

Foto: Captura (Telefe)