El 24 de marzo, Santiago del Moro fue sorprendido en pleno vivo de Gran Hermano Generación Dorada con una inesperada propuesta de Luana Fernández, que logró ruborizarlo.

En la casa, los participantes tuvieron la posibilidad de elegir una cena romántica para dos personas y la influencer no dudó en invitar al conductor del reality, a sabiendas de que es un hombre casado.

Con humor, Del Moro esquivó la propuesta y dio un paso al costado, aunque dejó abierta la puerta a una visita especial. “No sé si me quedo toda la noche, pero me llevo el pijama”, dijo entre risas.

Sorpresa en Gran Hermano: la reacción de Santiago del Moro a la propuesta romántica de Luana (captura de Telefe)

ASÍ REACCIONÓ SANTIAGO DEL MORO A LA PROPUESTA ROMÁNTICA DE LUANA EN GRAN HERMANO

Luana Fernández: -Yo quería la cena romántica.

Santiago del Moro: -¿Para ir con quién?

Franco Zunino: -Santi, ¿con quién va a ser? Conmigo, obvio.

Luana: -No, puede haber otro. ¡No! Mentira.

Zunino: -¿Cómo que otro?

Luana: -Con vos, Santi, capaz…

Participantes: -¡Está casado!

Santiago del Moro: -Yo estoy re comprometido, pero está bien… quién dice (bromeó).

Andrea del Boca: -¿Cuándo venís?

Santiago del Moro: -En cualquier momento voy a ir. Pronto. Voy a ir y seguramente lleve palabras de sus familiares.