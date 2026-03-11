A pocos días de que Luana Fernández dejara en vivo a su novio Lucas dentro de Gran Hermano Generación Dorada, luego de admitir que comenzó a sentirse atraída por Franco Zunino, el reality vivió un momento inédito en su historia en la Argentina.

Por primera vez, el programa utilizó el “derecho a réplica”, un recurso que permitió que Lucas ingresara virtualmente a la casa para responder a lo ocurrido. En ese fuerte mensaje, el joven dio por terminada la relación de seis años y acusó a la participante de haberle sido infiel y de llevar una vida paralela.

Luana estalló contra Gran Hermano tras el durísimo derecho a réplica de su novio Lucas (captura de Telefe)

La reacción de Luana fue inmediata: quedó completamente en shock y, visiblemente angustiada, estalló contra el programa por la exposición de su vida privada.

“Big, ¿estás ahí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Quiero saberlo nada más”, lanzó, entre lágrimas, luego de escuchar a su expareja.

Desde la producción intentaron calmarla y le explicaron que se trataba de una herramienta del programa. Sin embargo, la joven siguió mostrando su enojo.

“¿Por qué me expusieron así adelante de todos? No entiendo por qué tiene que mezclar mi vida personal con la de tantas personas. Es mi vida personal, nadie tiene por qué saberlo y mucho menos tanta gente. Es algo privado, creo yo, no algo para exponer de esa manera”, reclamó.

En su descargo, Luana también explicó por qué había decidido contar lo que le estaba pasando dentro de la casa.

“Lo hice justamente porque no quería lastimarlo. Quería que él lo sepa antes que nadie, por más que lo esté sabiendo adelante de todos. Lo hice por si pasaba algo, pero claramente no pasó nada, más que me guste alguien más. Nada más”, sostuvo Luana.

Muy afectada por la situación, la participante de GH agregó: “Yo quedo como una mierda. Es increíble cómo se pueden dar vuelta las cosas. La parte interna la conocemos él y yo nada más”.

En medio del fuerte momento emocional, Luana incluso puso en duda su continuidad en el reality.

“Tengo mucho que pensar, no sé si quiero seguir acá”, dijo finalmente Luana de Gran Hermano Generación Dorada, mientras rompía en llanto y dejaba en evidencia el profundo impacto que le provocó la inesperada intervención de su ahora exnovio.