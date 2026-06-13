Mientras mantiene un perfil bajo desde que llegó a la Argentina, Mauro Icardi fue visto este sábado compartiendo una salida familiar junto a la China Suárez, sus hijas y Rufina Cabré. Las imágenes, difundidas por la periodista Paula Varela, muestran a la pareja y a las niñas acompañando a la adolescente durante un partido de hockey.

Las fotos compartidas por la periodistan muestran al futbolista sentado en una de las tribunas junto a la actriz y las nenas de Wanda Nara mientras observaban el partido de hockey de Rufina, la hija mayor de Eugenia y Nicolás Cabré.

La China Suárez y Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara fueron a ver a Rufina Cabré jugar al hockey (Foto: Instagram/@palivarela).

Algunas personas que se encontraban en el lugar captaron distintas postales de la jornada. En una de ellas se los puede ver compartiendo la tribuna como una familia ensamblada, mientras que en otra imagen aparece un cálido abrazo grupal tras el encuentro deportivo.

La China Suárez y Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara fueron a ver a Rufina Cabré jugar al hockey (Foto: Instagram/@palivarela).

La escena llamó especialmente la atención porque, desde que Icardi retiró a sus hijas de la casa de la conductora y regresó al país, tanto él como la China eligieron mantener un bajo perfil en redes sociales. Ninguno de los dos publicó imágenes del encuentro, aunque los testigos se encargaron de viralizar el momento.

NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES

La jornada deportiva reunió a toda la familia de Rufina. Además de la presencia de la China Suárez y Mauro Icardi, también asistieron Nicolás Cabré y su esposa, Rocío Pardo, quienes fueron fotografiados por algunas personas que se encontraban en el predio.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo también fueron a ver a Rufina Cabré jugar al hockey (Foto: Instagram/@palivarela).

De esta manera, la adolescente contó con el apoyo de sus padres y de sus respectivos entornos familiares durante una actividad que suele compartir con frecuencia cuando vuelve a la Argentina. Más allá de la discreción que intentan sostener, las fotografías muestran una imagen de cercanía y complicidad entre Mauro Icardi, la China Suárez y las chicas.

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