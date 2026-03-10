Lo que parecía ser un simple cierre de relación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos en Gran Hermano: Generación Dorada, luego de que Luana Fernández decidiera ponerle punto final a su relación de pareja con Lucas en el streaming del programa, mientras admitía que se siente cada vez más cerca d Franco Zunino, otro jugador del reality de Telefe.

Luana vivió un incómodo y explosivo cara a cara con su exnovio, Lucas, después de haberlo dejado en vivo frente a las cámaras. La producción sorprendió a la participante al mostrarle a su ex en pantalla.

“Qué sorpresa, ¿no?”, lanzó Lucas con ironía. Y enseguida disparó: “La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”.

Luana intentó explicar su decisión, pero Lucas no tardó en cuestionar los argumentos que ella había dado al terminar la relación: “Me pareció súper poco valiente hacerlo con los argumentos que usaste. Decías que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”.

Pero el momento más fuerte llegó cuando él fue aún más lejos y la acusó de haber tenido una vida paralela durante la relación: “¿Querés que te cuente un poco? Tengo pruebas, Luana. Sé todo. Hace siete u ocho meses tenías una vida paralela”, afirmó, asegurando que la participante habría mantenido contactos con otras personas.

Incluso mencionó episodios concretos del pasado de la pareja, lo que terminó de tensar el clima. Ante esto, la joven intentó frenar su descargo: “No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando”, le pidió ella, visiblemente incómoda.

En medio del cruce, Luana insistió en que siempre lo admiró y que su decisión tuvo que ver con sentimientos que se fueron perdiendo con el tiempo: “Yo siempre te amé. Te admiro completamente”, le dijo.

Sin embargo, Lucas fue contundente con su respuesta final: “No, Luana. Esto se acabó acá”. La escena cerró con un intercambio frío sobre sus pertenencias y hasta sobre las mascotas que compartían, dejando un clima de absoluta tensión y con la participante en shock.

ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: REVELAN QUÉ PARTICIPANTE HIZO TRAMPA ANTES DE ENTRAR Y TUVO INFORMACIÓN CLAVE

Un nuevo escándalo gira en torno a Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando parecía que todo estaba bajo control en la previa al ingreso de los participantes, una fuerte versión puso en duda la transparencia del aislamiento obligatorio antes de entrar a la casa.

La bomba la lanzó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde aseguró que uno de los concursantes no se habría aislado el día que correspondía y, como consecuencia, habría tenido acceso a información importante.

“Los chicos que entraban el lunes se aislaron el sábado. Los que entraban el martes les tocaba el domingo. Pero hay un participante muy amigo de la casa que no se aisló el domingo”, relató la panelista.

Kennys Palacios de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Según detalló, esta persona recién se habría aislado el lunes a las 19 horas, “con muy poco tiempo de anticipación, estaba arrancando la gala”, cuando el resto ya llevaba más de 24 horas sin contacto con el exterior.

El punto más polémico tiene que ver con la filtración de una supuesta placa con nombres de participantes que comenzó a circular el domingo: “La filtración le dio muchísimos beneficios porque es el único personaje que supo con quién iba a estar adentro de la placa”, afirmó Majo.

Finalmente, Majo reveló el nombre del participante señalado, estilista e íntimo amigo de Wanda Nara: “El que se aisló a último momento y conoció todos los nombres de todos los participantes antes de entrar a la casa es el señor Kennys Palacios”.