La salida de Divina Gloria de Gran Hermano Generación Dorada para someterse a chequeos médicos fue sorpresiva, y con el correr de las horas aumenta la incertidumbre sobre por qué no regresa.

“Tuvo un pico de presión”, recordó Guido Záffora.

Luego, el panelista de DDM aclaró: “Le hicieron una batería de estudios. La intención de la producción era que Divina reingrese a las 19hs. del miércoles, pero eso no ocurrió”.

Divina Gloria de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Entonces, Záffora afirmó que “le están haciendo un estudio definitorio ahora”.

El cuadro clínico de Divina Gloria

“Los estudios previos a entrar a la casa le habían dado todos bien”, reveló el periodista sobre Divina.

Lo cierto es que este jueves por la tarde Martín Candalaft agregó que la hermanita está “aislada y sin contacto” en la clínica, y que era sometida a “análisis de sangre, orina y estudios cardíacos” y que por ahora “está bien”.

Foto: Instagram (@granhermanoar)

Al final, Guido Záffora contó que la propia familia de Divina Gloria “sufre episodios de alta presión y ataques de pánico que son secuelas que le quedaron de la cuarentena”.