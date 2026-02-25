La salud le jugó una mala pasada a Divina Gloria, y a menos de 48 horas de comenzado Gran Hermano Generación Dorada la actriz deberá abandonar la casa.

El anuncio lo hizo Santiago del Moro a través de Instagram Stories, donde detalló que Divina “será hasta una clínica cercana” para hacerse unos chequeos “a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

Ante posibles suspicacias, el conductor de Big Brother Argentina aclaró: “Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento”.

Santiago del Moro informó la situación de Divina Gloria.

De esta manera, queda claro que la actriz que brilló junto a Alberto Olmedo en la década de 1980 continuaría en el reality, siempre que su salud se lo permita.

Qué le pasa a Divina Gloria

Al analizar el caso, Paola Juárez recordó en Cortá por Lozano: “Ayer (martes) durante la gala que ingresaron los dos jugadores hubo uno que le preguntó, ¿te sentís mejor? Porque ya estaban todos un poco más arreglados y ella estaba como que no se sentía bien".

Ahí, Costa enfatizó: “El aislamiento se va a cumplir para que ella pueda seguir participando”.

Por otra parte, Tato Algorta puso en duda la continuidad en Gran Hermano: “Ayer Emanuel decía que Divina Gloria no aguanta y se va en unos días. Hoy sale por un rato al médico. ¿Aguantará o será la segunda salida de esta edición?“.