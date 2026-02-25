En las últimas horas, Gran Hermano Generación Dorada quedó sacudido por una noticia que puede afectar el rumbo del juego de una de las participantes: falleció el padre de Daniela De Lucía, más conocida como ‘la coach’. Paula Varela informó en Intrusos detalles de la triste noticia.

Daniela, que ingresó a la casa el lunes con su característico sombrero de Willy Wonka, todavía no sabe nada de lo ocurrido. Según contaron en el programa de América, su papá vivía en Tandil y padecía una enfermedad degenerativa desde hace tiempo. Antes de entrar al reality, la participante viajó especialmente para despedirse y contarle que iba a formar parte del ciclo.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría tanto para la familia como para la producción. “Ella sabía que su papá estaba enfermo, pero no esperaba que el desenlace fuera tan inminente”, sumó la panelista al respecto. El hombre, que no estaba internado sino en su casa, falleció hace apenas unas horas.

EL COMUNICADO DE GRAN HERMANO POR LA MUERTE DEL PADRE DE LUCÍA ‘LA COACH’

Gran Hermano Generación Dorada emitió un comunicado oficial para informar el fallecimiento del papá de Daniela “Dani la Coach”. Según detallaron, el hombre murió este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación.

“Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, explicaron desde las redes del reality.

El reality adelantó que durante la próxima gala se brindarán más detalles sobre este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano y que generó una fuerte conmoción tanto dentro como fuera del programa.

