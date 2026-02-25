Brian Sarmiento no tardó ni dos días en convertirse en el centro de todas las miradas en Gran Hermano 2026 (Telefe).

El exjugador, que ahora se define como empresario, dejó el pudor en la puerta de la casa y se desnudó delante de sus compañeros y compañeras, generando un verdadero escándalo que explotó en las redes sociales.

El episodio más comentado ocurrió cuando Sarmiento se bajó los pantalones frente a Danelik, la influencer trans tucumana que ya se ganó el cariño del público.

Las cámaras captaron el momento y el video explícito se viralizó en cuestión de minutos, desatando una ola de críticas y comentarios en X (ex Twitter).

Los seguidores de Gran Hermano exigen la expulsión de Brian Sarmiento tras este video pic.twitter.com/cBxaHPxN6o — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) February 25, 2026

“Es un desubicado”, “Podría cubrirse”, “Impresentable”, “Un espanto total”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes tras la actitud del exfutbolista. Muchos usuarios y televidentes expresaron su indignación y pidieron sanciones para el participante.

Por qué Brian Sarmiento decidió entrar a Gran Hermano

Después de su paso por el Bailando (América), Brian Sarmiento buscó un nuevo desafío y eligió sumarse a la edición “Generación Dorada” de Gran Hermano.

En su video de presentación, el rosarino contó: “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”.

Recordó que su carrera arrancó a los 14 años en Estudiantes de La Plata y que luego jugó en Brasil, Perú y México. “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, aseguró, anticipando que no piensa pasar desapercibido.

En apenas 48 horas, Sarmiento ya se posicionó como uno de los personajes más polémicos y sus videos completamente desnudo recorrieron todas las plataformas. El exfutbolista dejó claro que va por todo y que su estadía en la casa no será tranquila.