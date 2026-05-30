La historia de amor entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzó en 2018, cuando ambos eran apenas adolescentes de 16 y 17 años. Desde entonces, la pareja atravesó todo tipo de etapas: los años de esfuerzo económico, el crecimiento futbolístico del mediocampista, la fama mundial tras el Mundial de Qatar 2022, una inesperada separación y, finalmente, una reconciliación que volvió a unir a la familia.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Qatar 2022.

Cómo se conocieron Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se conocieron de casualidad durante unas vacaciones en Mar del Tuyú. En aquel momento, el futbolista daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de River Plate, mientras que Valentina soñaba con convertirse en profesora de inglés.

Enzo Fernández, Olivia, Benjamín y Valentina Cervantes. (@enzojfernandez)

Poco tiempo después comenzaron a convivir en un pequeño monoambiente de Villa Urquiza, donde atravesaron momentos económicos complicados.

Viajaban en colectivo, compartían objetivos y se acompañaban mutuamente para salir adelante. En esos años, Valentina fue un sostén fundamental para que Enzo pudiera enfocarse plenamente en su carrera deportiva.

La familia que formaron y el salto a Europa

Con el paso de los años, la relación se consolidó y llegaron sus dos hijos: Olivia y Benjamín. Mientras tanto, la carrera de Enzo Fernández empezó a crecer a pasos agigantados tras su paso por Defensa y Justicia, su regreso a River Plate y luego su transferencia al Benfica de Portugal.

Enzo Fernández con sus hijos Olivia y Benjamín. Foto: Instagram @enzojfernandez

La consagración definitiva llegó con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde el mediocampista se convirtió en una de las grandes figuras del torneo.

En paralelo, Valentina decidió dejar sus estudios de Derecho para acompañarlo en cada desafío profesional, incluyendo la mudanza a Inglaterra tras el fichaje del jugador por el Chelsea.

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Valentina Cervantes.

En octubre de 2024, Valentina Cervantes sorprendió al confirmar públicamente su separación de Enzo Fernández. Según explicó en aquel momento, la decisión había sido tomada por el futbolista, quien sentía la necesidad de vivir una etapa en solitario y experimentar aspectos de la vida que no había transitado por haber formado una familia desde muy joven.

Enzo Fernández. (Foto: Hannah Mckay/Reuters)

A pesar de la distancia, ambos mantuvieron el vínculo familiar y continuaron compartiendo tiempo con sus hijos. Tras varios meses de reflexión, viajes y acercamientos, la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

La reconciliación y la apuesta por la familia

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Luego de superar la crisis, Enzo Fernández y Valentina Cervantes retomaron su relación y volvieron a apostar por la familia que construyeron desde adolescentes.