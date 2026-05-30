El último fin de semana de mayo llega con movimientos intensos en el plano emocional, cambios inesperados y oportunidades para cerrar ciclos antes de comenzar junio con otra energía. Algunos signos sentirán la necesidad de descansar y reconectar con su mundo interno, mientras que otros tendrán propuestas, encuentros y decisiones importantes.

Aries

El fin de semana traerá impulso y ganas de hacer planes improvisados. En el amor, podrían aparecer conversaciones pendientes que ayudarán a aclarar situaciones. En lo laboral, será importante bajar la ansiedad y evitar decisiones apresuradas. Buen momento para actividades físicas o al aire libre.

Aries (Foto: AdobeStock) Por: Aleksey - stock.adobe.com

Tauro

La energía estará enfocada en el disfrute y el descanso. Necesitarás rodearte de personas que te den tranquilidad. En pareja habrá mayor conexión emocional, mientras que los solteros podrían reencontrarse con alguien del pasado. Cuidá los gastos impulsivos.

Tauro (Foto: AdobeStock)

Géminis

Tu costado social estará más activo que nunca. Invitaciones, salidas y conversaciones inesperadas marcarán estos días. También será un buen momento para tomar distancia de conflictos familiares. Una noticia podría cambiarte el ánimo para bien.

Géminis (Foto: IA).

Cáncer

El fin de semana será ideal para ordenar emociones y priorizar el bienestar personal. Habrá claridad para tomar decisiones sentimentales importantes. En el plano económico, podrían surgir oportunidades o propuestas interesantes que no esperabas.

Cáncer (Foto: IA).

Leo

Vas a sentirte protagonista y con mucha energía para avanzar en proyectos personales. En el amor, el magnetismo estará muy alto y atraerás miradas. Aprovechá para disfrutar, pero sin entrar en discusiones innecesarias por orgullo.

Leo (Foto: ChatGPT)

Virgo

Necesitarás bajar el ritmo y dedicar tiempo al descanso. El cuerpo puede pedirte una pausa después de semanas intensas. Habrá conversaciones sinceras con personas cercanas que te ayudarán a ver algunas situaciones desde otra perspectiva.

Virgo signo (Foto: IA).

Libra

El fin de semana traerá equilibrio y momentos agradables en pareja o con amigos. También será una buena oportunidad para retomar actividades pendientes. En lo emocional, sentirás más seguridad para expresar lo que realmente querés.

Libra (Foto: IA).

Escorpio

Podrían aparecer tensiones o situaciones incómodas que venías evitando. La clave será actuar con calma y no reaccionar impulsivamente. En el amor, habrá definiciones importantes. También será un buen momento para soltar vínculos desgastados.

(Foto: Adobe Stock).

Sagitario

La necesidad de salir de la rutina será más fuerte que nunca. Viajes cortos, escapadas o encuentros espontáneos renovarán tu energía. En el amor habrá pasión y entusiasmo, aunque deberás evitar promesas que después no puedas cumplir.

Sagitario (Foto: IA).

Capricornio

El foco estará puesto en la organización y en resolver temas pendientes. Aunque necesitarás controlar todo, el fin de semana te pedirá relajarte un poco más. Buen momento para compartir tiempo en familia y desconectarte del trabajo.

Capricornio (Foto: IA).

Acuario

Se activarán cambios internos y ganas de empezar algo diferente. Podrías recibir mensajes o propuestas inesperadas. En el amor, habrá oportunidades para conectar desde un lugar más auténtico y sincero.

Acuario (Foto: ChatGPT)

Piscis

Tu sensibilidad estará muy elevada y podrías sentirte más emocional de lo habitual. Será importante escuchar la intuición y no absorber problemas ajenos. El fin de semana favorecerá los encuentros íntimos, el arte y los momentos de tranquilidad.

Piscis (Foto: ChatGPT)

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