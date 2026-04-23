El 2026 llega con una energía arrolladora: el Año del Caballo de Fuego. Según la reconocida astróloga Ludovica Squirru Dari, esta combinación se repite cada 60 años y anticipa un período de cambios, decisiones y mucha acción.

El Caballo de Fuego es sinónimo de impulso, pasión y movimiento. “Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar”, explicó Squirru Dari.

Por eso, no todos los signos la tendrán fácil, pero algunos animales del horóscopo chino contarán con una energía más favorable para avanzar y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Ludovica Squirru

Los signos con más suerte en el Año del Caballo de Fuego

La autora de Horóscopo chino 2026: Caballo de Fuego advirtió que “ningún signo estará del todo bien”, pero hay algunos que podrán sacar ventaja en medio de la intensidad.

Tigre : El Tigre juega con ventaja este año. Tiene afinidad con el Caballo y podrá asumir riesgos que antes quedaron en pausa.

Cerdo : El Cerdo tendrá la oportunidad de ordenar lo emocional y mejorar sus vínculos. Se espera crecimiento en lo personal.

Perro : El Perro se destaca por su capacidad de adaptación. Podrá dar pasos importantes en lo personal y tomar decisiones de vida clave.

Cabra : La Cabra podrá canalizar la intensidad del año en ideas, proyectos y cambios que suman.

Gallo : El Gallo enfrentará exigencias, pero esa presión puede jugarle a favor. Si logra sostener el ritmo, puede conseguir reconocimiento en el plano laboral.

Qué significa el Año del Caballo de Fuego

El Caballo es un signo de fuego, y en 2026 esa energía se duplica. Esto genera un clima de acción, tensión y pasión, donde los signos que mejor se entienden con el Caballo podrán aprovechar el envión para crecer y tomar decisiones importantes.

Squirru Dari remarcó que será un año para moverse, animarse a los cambios y no quedarse quieto. Sin embargo, también advirtió que habrá que aprender a moderar el impulso y no dejarse llevar por la ansiedad.

Cómo saber tu signo en el horóscopo chino

Para descubrir cuál es tu animal en el horóscopo chino, solo hace falta mirar la fecha de nacimiento. A diferencia del zodíaco occidental, el signo chino cambia una vez por año, no mes a mes.

¿Querés saber qué animal sos? Consultá el calendario chino y descubrí si este 2026 te toca aprovechar la energía del Caballo de Fuego.