Marcos Giles protagonizó un momento incómodo durante una transmisión en vivo que rápidamente se volvió viral: por error, dejó ver en pantalla un chat privado con Ángela Torres que desató una nueva ola de críticas contra el streamer.

Todo ocurrió mientras él hacía un stream en el que compartía la pantalla de su computadora. Sin querer, abrió WhatsApp Web y por un instante quedó expuesta parte de la conversación con su novia.

Apenas se dio cuenta, reaccionó con un “¡No!”, aclaró que había querido cerrar la pestaña y remató con la frase que sus seguidores no tardaron en capturar: “Estoy perfecto, estoy limpio amigo”.

Marcos Giles en el momento en que se filtró el chat con Ángela Torres durante su stream en vivo. Crédito: Captura web Por: Captura

El fragmento del chat que alcanzó a verse mostraba un reclamo de Ángela: “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”.

En otro mensaje, la cantante agregaba: “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”.

Lo que más indignó a los fans fue el tiempo de respuesta de Giles: cuatro horas después, y con un audio. Su contestación, según trascendió, fue: “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”.

EL ANTECEDENTE: ÁNGELA TAMBIÉN LO BANCÓ CUANDO ÉL NO RESPONDÍA

Este episodio no es el primero que pone en duda la dinámica de la pareja. A fines de abril, Ángela Torres contó al aire de Nadie dice nada (Luzu TV) que el día pactado para conocer a la madre de Marcos, él directamente no respondía sus mensajes. “No aparecía”, dijo ella con naturalidad que a muchos les resultó alarmante.

Marcos Giles en el momento en que se filtró el chat con Ángela Torres durante su stream en vivo

La artista explicó que lo último que había recibido de su novio, antes del almuerzo familiar en La Plata, fue un mensaje de las 8 de la mañana: “Mañana te esperamos a las 13 para comer”.

Después, silencio. Tuvo que llamarlo a la hora exacta del encuentro para confirmar si debía ir. Él le pidió un Uber. Ella fue.

El video de esa anécdota se viralizó y las reacciones fueron contundentes: “Qué triste escuchar a Ángela contar que tuvo que llamar a su novio para saber si iba a lo de su suegra porque él se fue de joda”, escribió una seguidora. “Es un mal novio”, “Ella es la enamorada de la relación” y “Esta chica necesita la intervención de sus amigos” fueron algunos de los comentarios que más circularon.

LAS REDES EXPLOTAN: “POBRE ÁNGELA”

Con el nuevo episodio del chat filtrado, las redes volvieron a ponerse del lado de Torres. Los usuarios señalaron que el patrón se repite: ella reclama, él minimiza o responde tarde. El “ya está” del audio resonó especialmente mal entre quienes siguen a la cantante.

Marcos Giles mostró por accidente el chat con Ángela Torres Por: Captura

“No da que ella tenga que pedirle que vaya a dormir con ella”, fue una de las reacciones más retuiteadas. Otros apuntaron directamente a la frialdad de la respuesta de Giles y al hecho de que haya tardado cuatro horas en contestar un mensaje tan emotivo. En las redes el consenso fue claro: Ángela merece más.