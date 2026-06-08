Ángela Torres, luego de agotar dos funciones en el Teatro Margarita Xirgu, un Teatro Coliseo, tres shows en el Gran Rex y anunciar dos Movistar Arena —con una fecha ya completamente agotada—, confirmó su esperado tour nacional “No Me Olvides”.

La gira llevará a Ángela Torres a distintas ciudades del país: Junín, Corrientes, Tucumán, Salta, Rosario y Córdoba, además de sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires los próximos 8 y 9 de diciembre.

La portada de “No Me Olvides” fue proyectada en Times Square gracias al programa EQUAL de Spotify, que destaca a artistas mujeres de todo el mundo. Además, fue elegida como telonera de Shakira en los tres shows de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en el estadio Vélez Sarsfield.

Ángela Torres

Fechas de la gira “No Me Olvides”