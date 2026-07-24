La visita de Belén Francese a Storytime, el ciclo de Bondi Live, sacó a la luz una desopilante pero dramática anécdota que vivió junto a Nazarena Vélez cuando ambas trabajaban con Gerardo Sofovich.

Entre risas, las dos recordaron que, en medio de una gira y tras un fuerte dolor de cabeza de Belén, Nazarena le dio por error unas anfetaminas en lugar de otra medicación. El episodio terminó con médicos y una ambulancia asistiendo a la actriz en el hotel.

Belén Francese reveló cómo Nazarena Vélez casi la mata por error: “Me dio anfetaminas”

Belén Francese reveló cómo Nazarena Vélez casi la mata por error: “Me dio anfetaminas”

Nazarena Vélez: -Con Belén vivimos una época muy rockstar. Éramos muy tapa de revista, llenábamos tres funciones diarias. Era una locura...

Belén Francese: -Vivimos cosas de rockstar. Yo me acuerdo de la vez...

Nazarena Vélez: -Tranquila, Belén. Andá de a poco.

Belén Francese: -Decime si puedo contar el día que me dolía la cabeza y vos no tuviste mejor idea. Te equivocaste y terminó la ambulancia en el hotel.

Nazarena Vélez: ¡Ay! Te di unas anfetaminas. No lo hice a propósito. ¡Casi la mato! Además, éramos como hermanas.

Barbie Vélez: -¡Ay, no! De un dolor de cabeza a infartada.

Nazarena Vélez: -Sí, el corazón se le salía.

Belén Francese: -Tenía arritmia, estaba toda transpirada.

Nazarena Vélez: -Después de este programa, termino presa.