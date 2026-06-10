Nazarena Vélez protagonizó un momento tan inesperado como divertido durante una emisión de Storytime, el programa de streaming de Bondi Live que comparte con su hija, Barbie Vélez.
Todo comenzó cuando madre e hija hablaban sobre las primeras historias de amor. En ese contexto, Barbie le hizo una pregunta que parecía sencilla.
“¿Tu primer amor fue mi papá?”, le consultó. Sin dudarlo, Nazarena respondió: “Sí, sin dudas”.
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La respuesta enterneció a Barbie, pero segundos después la actriz recordó un episodio del pasado que cambió por completo el rumbo de la conversación.
La confesión de Nazarena Vélez que sorprendió a todos
Fue entonces cuando Barbie intervino con un recuerdo que tenía muy presente: “¡No! ¿Sabés quién fue tu primer amor? Hernán Richieri”.
La reacción de Nazarena fue inmediata y desató las risas en el estudio: “No se llamaba así, pero no importa porque terminó preso”.
Lejos de esquivar el tema, la panelista amplió su inesperada revelación: “Mi primer novio terminó preso. Estuvo preso por algo heavy. No fue novio, novio, fue besito”.
La confesión generó sorpresa entre sus compañeros y seguidores del streaming, que rápidamente comentaron el momento en redes sociales.
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Por qué Nazarena Vélez decidió no revelar la identidad
Aunque Barbie acertó con el nombre de pila, Nazarena prefirió no dar más detalles sobre la persona en cuestión.
“El nombre lo dijiste bien, pero el apellido no. Y no lo vamos a decir”, cerro Naza en Bondi Live.