Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti protagonizaron un desopilante momento al aire en Storytime, el programa de Bondi Live, cuando una charla sobre la incontinencia urinaria derivó en una inesperada confesión íntima.

Todo comenzó cuando Nazarena habló con total sinceridad sobre los cambios físicos que experimenta actualmente.

“Yo antes podía controlar cuando tenía ganas de hacer pis. Yo ahora tengo ganas de hacer pis y tengo que ir a hacer pis. No te retengo. La vejiga no me hace caso”, expresó entre risas.

Entonces, Barbie Vélez intervino y relacionó el tema con su maternidad. “A mí me pasaba en el embarazo”, comentó la actriz.

Nazarena Vélez, Barbie y Ale Maglietti revelaron el insólito nombre que le pusieron a sus partes íntimas (Bondi Live)

Nazarena Vélez, Barbie y Alejandra Maglietti revelaron el insólito nombre que le pusieron a sus partes íntimas

Lejos de esquivar el tema, Nazarena profundizó sobre la importancia de ejercitar los músculos de la zona íntima para evitar la incontinencia urinaria.

“Por eso hay que hacer mucho ejercicio de la puchaina, o como la llames. Hay distintos nombres. ¿Tu vagina no tiene nombre?”, le preguntó divertida a su hija.

Sin vueltas, Barbie respondió: “La casita”.

Entre carcajadas, Nazarena trasladó la misma pregunta a Alejandra Maglietti. “¿La tuya?”, quiso saber.

Con algo de timidez, la panelista respondió: “La chuchi”.

Finalmente, Nazarena cerró el momento con humor y sumó sus propias opciones. “La mimosa, la cariñosa”, lanzó, provocando risas en todo el estudio.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral entre los seguidores del stream, que celebraron la naturalidad y el humor con el que las tres hablaron de un tema cotidiano.