El 4 de noviembre, Marcela Tauro le hizo honor a su lengua filosa en su paso como “angelita”, al punto de asumir con total honestidad los momentos en los que fue muy crítica de Nazarena Vélez.

Con ambas presentes en el piso, Ángel de Brito les preguntó si alguna vez habían estado fuertemente enfrentadas. La memoria de Nazarena reflotó viejos escándalos, enojos y comentarios que la hirieron.

Sin embargo, pese a decirse de todo frente a las cámaras, Nazarena y Marcela mantuvieron el respeto y dejaron en claro que no hay una nueva pelea entre ellas.

Nazarena Vélez y Marcela Tauro se cruzaron en vivo (LAM, América)

Nazarena Vélez cruzó fuerte a Marcela Tauro en vivo: “Fuiste bastante machista y c*nchuda”

Ángel de Brito: -¿Con Nazarena te peleaste alguna vez?

Marcela Tauro: -No me acuerdo, pero seguro.

Nazarena Vélez: -Un par de veces en la era Intrusos.

Ángel: -Cuando te daban...

Tauro: -Después nos hicimos amigas. Bueno, no sé si amigas, pero tenemos buena relación...

Nazarena: -Sí, ahora buena onda.

Ángel: -Hoy me dijiste que la Tauro es bastante una conchuda.

Nazarena: -Tuviste una época de conchuda absoluta.

Tauro: -Sí, sí. Soy bravísima y no dejé de serlo. A veces me rayo. Igual no me acuerdo qué pasó puntual.

Nazarena: -En su momento no me gustaba que tenías cosas machistas, que eran bien de la época...

Tauro: -Y puede ser que las tenga.

Nazarena: -Cuando uno mostraba el cuerpo, vos tenías esa cosa despectiva. O decías, “seguro que garcha con este...”. Con el tiempo lo fuiste cambiando un montón. Todos éramos un poco así, antes.

Tauro: -Perdónenme, pero ustedes salieron con bastantes.

Nazarena: -¡Y con los que no saben! Con los que no sabían los inventaban... Pero en la época de Los Roldán tuvimos una pelea y yo me fui del piso.

Tauro: -¿Y por qué te fuiste?

Nazarena: -No me acuerdo.

Ángel: -Ya lo estamos buscando.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.