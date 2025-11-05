Marcela Tinayre celebró su cumpleaños el viernes pasado rodeada del amor de su familia y amigos. Sin embargo, la ausencia de Juana Viale no pasó desapercibida y generó especulaciones sobre una posible distancia entre madre e hija.

En Intrusos contaron que ambas estarían distanciadas, y cuando un notero quiso saber más sobre el tema, Juana reaccionó molesta al sentir que ponían en duda su palabra.

El tenso momento se dio durante un evento público, y el video fue difundido por LAM.

La furia de Juana Viale con un notero en medio de una nota (LAM, América)

La reacción de Juana Viale ante la pregunta de un cronista

“Pallares dijo que hace casi dos meses que no te hablás con tu mamá”, le comentó un cronista.

Con ironía, Juana respondió: “¿Adrián Pallares? ¿Qué le voy a contestar? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre mi relación? No vivo de los rumores”.

Otro periodista, en cambio, fue más directo: “Vos dijiste que a las siete de la tarde se te apagó el reloj y te dormiste. Pero Marcela dice que llegaste a las cuatro de la mañana de viaje. No se entiende...”.

Fue entonces cuando Juana se mostró tajante y enojada:“No, llegué el día anterior. No me desafíes en la mentira y la verdad a mí. No me desafíes”.

Mirando fijo al cronista, agregó: “Yo no te tengo que explicar nada de mí, tampoco de mi madre ni de ningún vínculo. Si te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior”.

Por qué Juana Viale no fue al cumpleaños de su mamá, Marcela Tinayre

Más relajada, la conductora de Almorzando con Juana explicó los motivos de su ausencia:“Estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños. Había mucha gente. No me daba el cuero. Venía de estar afuera”.

Y cerró con una frase contundente:“Con ustedes, yo tengo cuero de chancho”.

