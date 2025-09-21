En pleno corazón de Recoleta, la Suite Presidencial del Four Seasons fue testigo de un momento que quedará grabado en la historia de la televisión y el espectáculo argentino: Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis lograron coincidir para una producción familiar para Clarin.com que tardó más de una década en concretarse.

La postal es mucho más que una foto: es el símbolo de una dinastía de mujeres fuertes, talentosas y con personalidades arrolladoras, que supieron dejar huella en el mundo del arte, la televisión y la cultura popular.

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

La jornada arrancó temprano y con clima de backstage de gala. Ámbar, la más joven del clan, fue la primera en llegar, mate en mano y look total white de Verónica de la Canal. De perfil bajo y siempre amable, aceptó posar para la foto por el amor a su bisabuela, pero dejó en claro su estilo: “Mil disculpas, pero no me gusta hablar”, señaló.

Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

Estudia dos carreras en la Universidad de San Andrés y, aunque es reservada, se mostró súper cariñosa con Mirtha, a quien le regaló varios “Te amo, abu” durante la tarde.

CÓMO FUE LA REUNIÓN HISTÓRICA DE MIRTHA ELGRAND, MARCELA TINAYRE, JUANA VIALE Y ÁMBAR DE BENEDICTIS

Después llegó Marcela Tinayre, vestida de brillo y animal print, fiel a su estilo frontal y elegante. Pidió un espejo apenas se sentó a peinarse y desplegó su impronta de mujer de mundo, con anécdotas de perfumes y viajes, y la confesión de que nunca se animó a actuar por vergüenza, aunque le ofrecieron varias veces: “Lo mío es ser conductora, me gusta comunicar y tener empatía”.

La tercera en sumarse fue Juana Viale, con su vestido de Gabriel Lage y el cuerpo cubierto de tatuajes. Vegetariana y fanática del entrenamiento, llegó con hielo para la rodilla y la agenda cargada: “Estoy de gira con la obra Juana, armando otra para el año que viene y sigo con el programa Almorzando con Juana”.

Juana Viale (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

Y, por supuesto, la gran protagonista: Mirtha Legrand, la nonagenaria más famosa del país, entró entre aplausos, acompañada por su asistente personal Elvira Guaraz y su asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas.

A los 98 años, la diva sigue deslumbrando con su sonrisa y su energía única. “Me encanta ver juntas a las mujeres de mi familia. Cada una en lo suyo es muy talentosa”, confesó con orgullo.

La producción fue un verdadero operativo: siete estilistas, dos fotógrafos, cuatro periodistas y casi dos meses de pre-producción para lograr la imagen icónica de las cuatro generaciones. Cada una eligió su look y el resultado fue una postal de elegancia, complicidad y alegría.

MIRTHA LEGRAND, MARCELA TINAYRE, JUANA VIALE Y ÁMBAR DE BENEDICTIS SE REUNIERON PARA UNA PRODUCCIÓN HISTÓRICA

Sentada a la mesa, como tantas veces en la tele, Mirtha repasó recuerdos de infancia, la relación con su hermana Goldy (“Me juzgaba mucho, pero con amor”), y el orgullo por su familia: “Cada una tiene algo mío. Lo noto en la forma de hablar, de sentarse, de reírse”.

Sobre la maternidad, fue sincera: “Nos veíamos poco porque yo trabajaba mucho. Marcela vivió mucho en Francia, pero nos queremos mucho. No es habitual algo así en las familias”.

Marcela Tinayre (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

Y no esquivó el tema de la personalidad fuerte que caracteriza al clan: “Cada una tiene una personalidad muy fuerte. Pero nuestra vida es natural. Tomamos té, hablamos de todo, hasta de política. Soy muy sociable, me gusta estar al día, pero no me considero lo suficientemente culta. Me hubiera gustado saber más de todo”.

El sentimiento patriótico también apareció: “Amo a mi país. Lo defiendo a capa y espada. Es un gran país, tiene de todo. Mis recuerdos de infancia son buenos. Para ellas, no soy Mirtha Legrand. Soy una mujer accesible, hablo con todo el mundo. Uso mi fama para hacer el bien”.

Sobre el famoso “matriarcado” familiar, fue tajante: “Algo de eso hay. Pobre Nacho, mi hijo, con las mujeres de la familia se ganó el cielo. Somos una familia muy polvorita. Y como madre, sigo siendo la hinchapelotas de todos”, dijo Marcela.

“No creo que haya otra mujer en el mundo que haya estado tan vigente. A los 98 años sigue liderando su programa. Es admirable. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay cosas que no se pueden negar: la disciplina, la entrega al público”, señaló Juana.

Mirtha Legrand (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

