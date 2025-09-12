En los últimos meses, se instaló una fuerte tendencia en redes sociales: las influencers muestran sus accesorios de lujo como símbolo de status. Algunas exhiben zapatos de firmas internacionales, otras joyas exclusivas y muchas más sus carteras de marcas ultra costosas. Sin embargo, como suele ocurrir, no todo lo que se ve es real: gran parte de esos objetos serían réplicas falsas.

La primera en encender la polémica fue Momi Giardina, quien deslizó que una famosa ostentaba un vestidor lleno de carteras de lujo, cuando en realidad eran imitaciones sin valor. Aunque no la mencionó, Wanda Nara se sintió aludida y advirtió que “iba a tener que hablar con ella” por semejante acusación.

MARCELA TINAYRE OPINÓ SOBRE LAS “CARTERAS TRUCHAS”

En medio de este debate apareció la voz de Marcela Tinayre, referente indiscutida de la moda y ex embajadora de Christian Dior durante más de 15 años. Consultada en Puro Show, fue categórica: “A mí no me gusta hacer ese alarde porque la elegancia no es sólo llevar una marca. Si esas chicas lo hacen, genial. Si les gusta alardear, que alardeen. A mí me parece de muy mal gusto”.

Sincera como siempre, la conductora reconoció que alguna vez también cayó en la tentación: “Sí, una vez en Ibiza… divina, todavía la tengo. Yo trabajé 18 años persiguiendo las falsificaciones, pero algunas están tan bien hechas que una vez vi una hermosa y me la compré”.