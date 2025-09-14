Mirtha Legrand recordó a su gran amor, Daniel Tinayre, con una foto y un mensaje lleno de emoción. En el día en que el reconocido director y productor hubiera cumplido 115 años, la diva de los almuerzos compartió un sentido posteo en sus redes sociales.

“Hoy hubiera cumplido años mi marido, mi querido Daniel. Años inolvidables”, escribió Mirtha junto a un emoji de corazón blanco. La publicación estuvo acompañada de una foto vintage en la que se los ve sonrientes y abrazados, reflejando la unión que marcó toda una vida.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre (Foto: Instagram)

La historia de amor entre Mirtha Legrand y Daniel Tinayre comenzó el 24 de diciembre de 1945 en un set de filmación. Apenas dos meses después, la pareja anunció su compromiso, y el 18 de mayo de 1946 dieron el “sí” en la iglesia San Martín de Tours, en Palermo.

LA HISTORIA DE AMOR DE MIRTHA LEGRAND Y DANIEL TINAYRE QUE “LA CHIQUI” COMPARTIÓ ESTE DOMINGO

Del matrimonio nacieron dos hijos: Daniel, el 20 de agosto de 1947, y Marcela, el 31 de octubre de 1950. Mientras tanto, la carrera de Mirtha comenzaba a cambiar de rumbo de la mano de Tinayre, que le sugirió dedicarse al teatro y luego a la televisión en un contexto de crisis del cine argentino.

Con visión y audacia, Alejandro Romay le propuso a la conductora un formato novedoso: entrevistas durante un almuerzo. En 1968 debutó Almorzando con las estrellas, con dirección y producción de Tinayre, que más tarde se transformaría en el mítico Almorzando con Mirtha Legrand. El ciclo, vigente hasta hoy, consolidó a la actriz como referente indiscutida de la pantalla chica.

Daniel Tinayre falleció el 23 de octubre de 1994, a raíz de complicaciones por Hepatitis B. Desde entonces, Mirtha lo recuerda con el mismo cariño y admiración. Su legado como productor y el amor que compartió con la diva siguen presentes en cada homenaje que ella le dedica.

