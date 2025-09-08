Cuidadoso de su vida privada, Santiago Maratea no escapó a las preguntas más picantes de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha.
La diva le preguntó por su romance con Guillermina Valdés y por su presente amoroso. Ruborizado, el influencer y actual conductor de Trato Hecho terminó contando que está de novio ¡y hasta dijo el nombre de la chica que lo enamoró!
SANTIAGO MARATEA: “ESTOY DE NOVIO CON BELÉN”
Mirtha Legrand: -¿Vos no te casás? ¿Tenés novia?
Santi Maratea: -Tengo novia, pero no me caso, todavía.
Mirtha: -¿Cómo se llama tu novia?
Maratea: -No es conocida.
Mirtha: -No, no, pero decime, decime. No te dije si era conocida, te dije ¿cómo se llama?
Maratea: -Belén.
Mirtha: -¿No vino Belén?
Maratea: -No vino. Está estudiando.
Minutos más tarde, Mirtha volvió a indagar en el historial amoroso del conductor de Trato Hecho y reparó en el romance que tuvo con Guillermina Valdés.
Mirtha: -Santi, se te va la alegría ahora. ¿Vos fuiste novio de Guillermina Valdés?
Maratea: -Novio, novio no. Tuvimos un romance. Me enamoré. ¿Quién no? Es muy bonita. Es una muy buena persona y tiene mucha sabiduría.
Mirtha: -¿Y ahora tenés novia?
Maratea: -Sí.
Mirtha: -Ay, sí, lo dijiste antes. ¿Cómo se llama?
Maratea: -Belén. Me hacés poner colorado, Mirtha. ¿Decís que me case?
Mirtha: -Sí, casate. Si estás enamorado...
Maratea: -No, ahora, más adelante... Mi generación cuestionó mucho (esto del casamiento).
