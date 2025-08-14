La semana en que Santiago Maratea debutó como conductor de Trato Hecho en el prime time de América explotó un escándalo, cuando se supo que recibió una carta documento de parte del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

“Lo acusaron de intrusismo médico”, contó Fernanda Iglesias en alusión a la explicación que dio al promocionar una marca de té adelgazante.

Entonces, la panelista de Puro Show aclaró: “No es nutricionista ni médico y está recomendando cosas para bajar de peso”.

Fernanda Iglesias y la carta documento contra Santiago Maratea.

“Lo que le piden es que cese de hacerlo”, precisó respecto de la notificación judicial que salió el martes 12 de agosto.

EL VIDEO DE SANTIAGO MARATEA AGREDIENDO A LOS NUTRICIONISTAS

En medio de un estreno que no cumplió con las expectativas de rating de América no de la productora a cargo, ya que no logra asegurar el tercer puesto frente a el nueve, la difusión de la polémica es una complicación adicional.

Santiago Maratea contra los nutricionistas

En el video, Maratea tildó de “traumadas”, “arrogantes” y “obsesionadas con su cuerpo” a las profesionales de la salud matriculadas.