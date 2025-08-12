El estreno de Trato Hecho con la conducción de Santi Maratea era la gran apuesta de América para potenciar su prime time, y antes de la fría recepción del público Julián Weich había manifestado su fuerte crítica.

“Todos los programas que yo hice hace muchos años los están volviendo a hacer y no me llamaron más, obviamente porque pasó el tiempo”, comenzó el presentador de Deal or No Deal de las temporadas 2003, 2004 y 2006 por Telefe.

Y tras recordar que Marley hizo Expedición Robinson, Santiago del Moro hizo Quién quiere ser millonario y que hasta Lizy Tagliani había estado al frente de Trato Hecho en 2021, Weich afirmó: “Tuve la fortuna de hacerlo en una época donde se podían hacer las mejores versiones”.

EL DEMOLEDOR COMENTARIO DE JULIÁN WEICH

“En esas épocas se hacían de una manera muy especial y por eso la gente los recuerda tanto”, continuó.

Trato Hecho con Santi Maratea.

En ese punto, Julián enfatizó: “De la única manera que hubiera aceptado hacerlo es si lo hubieran hecho igual. O sea, con los 500 participantes, como lo hacíamos nosotros”.

La referencia es que ahora son apenas 25 maletines, y explicó: “Porque para hacer otro formato que no es el original... no sé si me hubiera gustado. Es como hacer Feliz Domingo, pero los sábados”.

Aunque Julián Weich fue compasivo con el influencer Santi Maratea como conductor de Trato Hecho: “Algún día apostaron por mí. Así que las apuestas existieron siempre. Después los resultados se verán”.