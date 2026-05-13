La salsa de Narda Lepes para “salir del paso”: lleva tres ingredientes y se prepara en 15 minutos

Resolver una comida rápida muchas veces termina en una salsa improvisada, cargada de condimentos o hecha a las apuradas. Pero Narda Lepes compartió una versión mucho más simple que se volvió viral justamente por lo contrario: lleva apenas tres ingredientes, no necesita revolver y prácticamente se hace sola mientras cocina a fuego bajo.

La chef explicó que usa una botella de passata o puré de tomate, 100 gramos de manteca y media cebolla cortada al medio. Todo va directamente a una olla fría, sin dorar nada antes ni sumar agua, ajo o especias obligatorias. Después solo queda dejar que el tiempo haga el resto.

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

La preparación se convirtió en una de esas recetas ideales para “salir del paso” porque sirve para pastas, milanesas, pizzas caseras o incluso para guardar en porciones y tener lista en la heladera o el freezer. Además, el agregado de manteca le da una textura mucho más cremosa y suave sin necesidad de crema ni largas cocciones.

Comensales 4 Ingredientes 100 g manteca

g manteca Un litro de puré de tomate o passata

litro de puré de tomate o passata ½ cebolla

cebolla Sal y pimienta

Albahaca fresca (opcional)

Procedimiento

Colocar el puré de tomate en una olla fría. Agregar la manteca y la media cebolla cortada al medio. Sumar sal, pimienta y albahaca si se desea. Cocinar a fuego bajo o medio con la olla semitapada. Dejar cocinar entre 25 y 40 minutos, sin revolver. Cuando la cebolla esté transparente y la manteca integrada, apagar el fuego. Retirar la cebolla o dejarla para acompañar otros platos.

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