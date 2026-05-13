La salsa de Narda Lepes para “salir del paso”: lleva tres ingredientes y se prepara en 15 minutos

Resolver una comida rápida muchas veces termina en una salsa improvisada, cargada de condimentos o hecha a las apuradas. Pero Narda Lepes compartió una versión mucho más simple que se volvió viral justamente por lo contrario: lleva apenas tres ingredientes, no necesita revolver y prácticamente se hace sola mientras cocina a fuego bajo.
La chef explicó que usa una botella de passata o puré de tomate, 100 gramos de manteca y media cebolla cortada al medio. Todo va directamente a una olla fría, sin dorar nada antes ni sumar agua, ajo o especias obligatorias. Después solo queda dejar que el tiempo haga el resto.
La preparación se convirtió en una de esas recetas ideales para “salir del paso” porque sirve para pastas, milanesas, pizzas caseras o incluso para guardar en porciones y tener lista en la heladera o el freezer. Además, el agregado de manteca le da una textura mucho más cremosa y suave sin necesidad de crema ni largas cocciones.
Ingredientes
- 100 g manteca
- Un litro de puré de tomate o passata
- ½ cebolla
- Sal y pimienta
- Albahaca fresca (opcional)
Procedimiento
- Colocar el puré de tomate en una olla fría.
- Agregar la manteca y la media cebolla cortada al medio.
- Sumar sal, pimienta y albahaca si se desea.
- Cocinar a fuego bajo o medio con la olla semitapada.
- Dejar cocinar entre 25 y 40 minutos, sin revolver.
- Cuando la cebolla esté transparente y la manteca integrada, apagar el fuego.
- Retirar la cebolla o dejarla para acompañar otros platos.
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