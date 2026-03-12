El matambrito de cerdo al horno es una receta muy popular en la cocina argentina, ideal para lograr una carne sabrosa, dorada por fuera y bien tierna por dentro. Con pocos ingredientes y una cocción simple, se puede preparar un plato rendidor que funciona tanto para una comida familiar como para una mesa compartida.

En esta versión, la chef argentina Narda Lepes propone una técnica sencilla que cambia por completo el resultado final. El secreto no está en una cocción complicada ni en un corte especial, sino en un ingrediente inesperado que ayuda a ablandar la carne durante el horneado.

Se trata de la leche. Al agregarse en la placa antes de llevar el matambrito al horno, ayuda a suavizar las fibras de la carne y a mantener la humedad durante la cocción. De esta manera, el resultado es un matambrito mucho más tierno, jugoso y con un sabor profundo.

El ingrediente secreto para un matambrito de cerdo bien tierno

La técnica combina una marinada aromática con una cocción al horno donde aparece el ingrediente clave. Primero se deja reposar la carne con especias, miel y hierbas para que absorba sabor, y luego se agrega leche antes de comenzar la cocción.

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

Este paso permite que la carne conserve sus jugos y que las fibras se vuelvan más suaves con el calor del horno. Además, la mezcla de miel, vino blanco, ajo y pimentón genera una base de sabor intensa que se integra con la carne durante la cocción.

La receta también suma ralladura de naranja, salvia y orégano, que aportan aroma y un perfil más fresco al plato. El resultado es un matambrito dorado, muy tierno y con un sabor equilibrado entre lo dulce, lo aromático y lo salado.

Ingredientes para el matambrito de cerdo

2 matambritos de cerdo

1 cucharada de pimentón dulce

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vino blanco

2 cucharadas de miel

Ralladura de 2 naranjas

4 dientes de ajo

Leche

10 hojas de salvia

Sal y pimienta a gusto

4 ramas de orégano

El matambrito de cerdo también se puede hacer a la pizza. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Condimentar los matambritos con sal y pimienta. Pelar y picar los ajos. En un bowl mezclar el orégano, las hojas de salvia picadas, la ralladura de naranja, el ajo, la miel, el pimentón, el vino blanco y el aceite de oliva. Colocar los matambritos en una placa con un poco de aceite de oliva y cubrirlos con la marinada. Dejar reposar la preparación durante unas 8 horas para que la carne absorba los sabores. Pasado ese tiempo, verter leche en la placa sin cubrir completamente los matambritos. Llevar a horno a 200 °C hasta que la carne esté bien tierna. Una vez listos, cortar en porciones y servir con gajos de limón, hojas de orégano y una guarnición de papas o verduras tibias.

