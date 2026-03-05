Los huevos revueltos son una receta clásica del día a día. Aparecen en desayunos, meriendas o comidas rápidas porque se preparan en pocos minutos y con ingredientes básicos. Sin embargo, lograr que queden suaves y cremosos depende de algunos detalles en la cocción.

En ese contexto, Narda Lepes compartió cuál es el truco para cocinar huevos revueltos con mejor textura. La cocinera explicó que el secreto no está en ingredientes especiales, sino en cómo se controla el fuego y en la forma de mover los huevos dentro de la sartén.

Si se cocinan demasiado rápido o a temperatura alta, los huevos pierden humedad y quedan secos. Por eso, el punto justo se logra cuando la cocción es suave y se retiran antes de que se endurezcan.

El truco de Narda Lepes para hacer huevos revueltos perfectos

Durante una entrevista en Perros de la Calle, el programa de streaming de Urbana Play que conduce Andy Kusnetzoff, Narda Lepes habló sobre distintas formas de cocinar huevos revueltos y explicó qué técnica recomienda.

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

Según la chef, una de las opciones más efectivas es cocinarlos a fuego bajo mientras se revuelven de forma constante. Este método permite que se cocinen lentamente y que mantengan una textura cremosa.

También mencionó otra técnica más rápida, muy utilizada en Estados Unidos. En este caso se cocina el huevo en la sartén y se empuja con una espátula para levantar la capa que se forma en el fondo, generando pequeñas capas arrugadas que se superponen.

“Es como un omelette desarmado”, comentó uno de los panelistas mientras seguían la explicación de la cocinera.

Qué errores hay que evitar al cocinar huevos revueltos

Durante la charla también aparecieron varios mitos sobre esta receta. Uno de los más comunes es creer que batir los huevos antes de cocinarlos hace que queden secos, algo que Narda Lepes descartó.

Los secretos de Narda Lepes para hacer huevos revueltos perfectos. Foto: Freepik

Tampoco considera necesario usar aceite de coco u otros ingredientes especiales para mejorar el resultado. Para la chef, el punto clave está en controlar la temperatura y evitar la sobrecocción.

Cuando los huevos se cocinan demasiado, la textura se vuelve más firme y pierden esa suavidad característica que se busca en un buen revuelto.

Un plato rápido y versátil para cualquier momento del día

Los huevos revueltos siguen siendo una de las opciones más prácticas para cocinar algo nutritivo en pocos minutos. Además de servirse solos, pueden acompañar tostadas, verduras salteadas o distintos platos.

También funcionan muy bien como relleno para sandwiches o como base para un desayuno proético, ya que aportan proteínas y se combinan fácilmente con otros ingredientes.

La clave final, según Narda Lepes, es simple: controlar el fuego, mover los huevos con suavidad y retirarlos antes de que se sequen, para que mantengan una textura cremosa y sabrosa.