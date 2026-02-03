El pastel de papas es uno de esos platos que forman parte de la cocina argentina y que funciona tanto para una comida familiar como para llevar al freezer. Con ingredientes simples y una preparación que se resuelve en pocos pasos, el resultado es un plato completo, abundante y riquísimo.
La clave está en lograr un puré suave y bien condimentado, y un relleno de carne jugoso, con cebolla bien cocida y especias equilibradas. Armado en capas y gratinado justo antes de servir, es una receta que no falla.
Ingredientes para el pastel de papas
Para el puré
- 1 kg de papas
- 100 g de manteca
- 100 cc de leche
- 200 g de queso cremoso
- Nuez moscada, sal y pimienta
- 100 g de queso rallado
Para el relleno
- 50 g de manteca
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 kg de roast beef
- 600 g de cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cebollas de verdeo
- 4 huevos
- 1 cucharada de pimentón
- ½ cucharadita de ají molido
- 1 cucharada de caldo de carne
- 1 taza de agua
Procedimiento
Para el puré
- Hervir las papas con piel hasta que estén tiernas.
- Retirarlas, pelarlas en caliente y pisarlas.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Agregar la leche, la manteca y el queso cremoso. Mezclar hasta lograr un puré bien suave y reservar.
Para el relleno
- Picar la cebolla y la carne en cubos bien pequeños.
- En una sartén, derretir la manteca y rehogar la cebolla hasta que quede transparente.
- Agregar la carne y cocinar unos minutos.
- Condimentar, sumar el caldo y la taza de agua, y cocinar durante 10 minutos.
- Hervir los huevos, cortarlos en cuartos y reservar.
- Picar la cebolla de verdeo y mezclarla con el relleno ya cocido.
Armado
- En una fuente para horno, colocar una capa del relleno de carne.
- Distribuir los huevos hervidos.
- Cubrir con el puré de papas.
- Terminar con queso rallado.
- Llevar a horno a 180 °C durante 10 minutos, hasta gratinar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/