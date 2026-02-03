El pastel de papas es uno de esos platos que forman parte de la cocina argentina y que funciona tanto para una comida familiar como para llevar al freezer. Con ingredientes simples y una preparación que se resuelve en pocos pasos, el resultado es un plato completo, abundante y riquísimo.

La clave está en lograr un puré suave y bien condimentado, y un relleno de carne jugoso, con cebolla bien cocida y especias equilibradas. Armado en capas y gratinado justo antes de servir, es una receta que no falla.

Ingredientes para el pastel de papas

Para el puré

1 kg de papas

100 g de manteca

100 cc de leche

200 g de queso cremoso

Nuez moscada, sal y pimienta

100 g de queso rallado

Para el relleno

50 g de manteca

Sal y pimienta, a gusto

1 kg de roast beef

600 g de cebolla

2 dientes de ajo

2 cebollas de verdeo

4 huevos

1 cucharada de pimentón

½ cucharadita de ají molido

1 cucharada de caldo de carne

1 taza de agua

El relleno del puré de papas se debe saltear en la sartén y luego incorporar al puré de papas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para el puré

Hervir las papas con piel hasta que estén tiernas. Retirarlas, pelarlas en caliente y pisarlas. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar la leche, la manteca y el queso cremoso. Mezclar hasta lograr un puré bien suave y reservar.

Para el relleno

Picar la cebolla y la carne en cubos bien pequeños. En una sartén, derretir la manteca y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Agregar la carne y cocinar unos minutos. Condimentar, sumar el caldo y la taza de agua, y cocinar durante 10 minutos. Hervir los huevos, cortarlos en cuartos y reservar. Picar la cebolla de verdeo y mezclarla con el relleno ya cocido.

Armado

En una fuente para horno, colocar una capa del relleno de carne. Distribuir los huevos hervidos. Cubrir con el puré de papas. Terminar con queso rallado. Llevar a horno a 180 °C durante 10 minutos, hasta gratinar.

