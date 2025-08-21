El puré de papa es uno de esos acompañamientos infalibles que marcan la diferencia en cualquier mesa. Esta receta lo lleva al estado ideal en apenas seis pasos y con una clave: cómo incorporar la leche caliente con batido suave que asegura cremosidad y elimina los grumos.

El resultado es una textura sedosa y cremosa que conquista desde el primer tenedor. Perfecto para acompañar carnes, guisos o simplemente para disfrutarlo solo con una pizca de nuez moscada o queso rallado, este puré combina practicidad y sabor.

Ingredientes para puré de papa

Un k de papa negra.

80 cc de leche.

80 cc de crema de leche.

40 g de manteca.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

Procedimiento

Lavar y pelar las papas Cortar las papas en cubos y cocinar en una olla con sal a partir de agua fría. Colar y en caliente pisar la papa con un pisapapas. Agregar la manteca en frío y volver a pisar. Agregar la leche y la crema caliente. Mezclar y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

