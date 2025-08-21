El puré de papa es uno de esos acompañamientos infalibles que marcan la diferencia en cualquier mesa. Esta receta lo lleva al estado ideal en apenas seis pasos y con una clave: cómo incorporar la leche caliente con batido suave que asegura cremosidad y elimina los grumos.
El resultado es una textura sedosa y cremosa que conquista desde el primer tenedor. Perfecto para acompañar carnes, guisos o simplemente para disfrutarlo solo con una pizca de nuez moscada o queso rallado, este puré combina practicidad y sabor.
Ingredientes para puré de papa
- Un k de papa negra.
- 80 cc de leche.
- 80 cc de crema de leche.
- 40 g de manteca.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada.
Procedimiento
- Lavar y pelar las papas.
- Cortar las papas en cubos y cocinar en una olla con sal a partir de agua fría.
- Colar y en caliente pisar la papa con un pisapapas.
- Agregar la manteca en frío y volver a pisar.
- Agregar la leche y la crema caliente.
- Mezclar y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
