Tarteletas de masa sablé: el truco de Cami Homs para lograr una crema pastelera perfecta

Las tarteletas de masa sablé son una de las opciones más versátiles de la pastelería porque permiten combinar rellenos cremosos, frutas frescas, chocolate o cítricos sobre una base crocante y bien mantecosa. En esta versión de Cami Homs aparecen tres variantes distintas: banoffee, frutillas con crema pastelera y key lime pie.

Uno de los puntos más importantes de la receta está en la crema pastelera. Para lograr una textura firme pero cremosa, la mezcla debe cocinarse lentamente y sin dejar de revolver. El detalle de incorporar los ingredientes a la leche caliente y continuar la cocción hasta que espese bien evita grumos y ayuda a conseguir una crema mucho más suave.

La masa sablé también tiene sus secretos. A diferencia de otras masas, no se amasa demasiado para evitar que quede dura después del horno. La combinación de manteca, azúcar y harina genera una textura quebradiza que funciona perfecto para contener rellenos húmedos sin perder crocancia.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 300 g manteca

g manteca 300 g azúcar

g azúcar 3 cdtas esencia de vainilla

cdtas esencia de vainilla 3 huevos

huevos 750 g harina Para la banoffe 0,5 k dulce de leche

k dulce de leche 250 g chocolate amargo

g chocolate amargo 200 cc crema de leche Para la de frutillas y pastelera 0,5 k frutillas

k frutillas 500 cc leche

cc leche 4 yemas

yemas 50 g almidón de maíz

g almidón de maíz 130 g azúcar

g azúcar Una cdta esencia de vainilla Para la Key Lime Pie 800 cc leche condensada

cc leche condensada 6 yemas

yemas 240 cc jugo de lima y limón

cc jugo de lima y limón Ralladura de una lima y un limón Para decorar 300 cc crema de leche

cc crema de leche 3 cdas azúcar

Procedimiento

Para la masa

Batir la manteca pomada junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Agregar la esencia de vainilla y el huevo. Volver a batir hasta integrar. Incorporar la harina previamente tamizada. Unir los ingredientes sin amasar hasta lograr una masa lisa. Envolver en papel film y llevarla a heladera durante una hora. Dividir la masa en 3, estirar de a una y cubrir 3 moldes de aproximadamente 20 cm de diámetro previamente enmantecados. Llevar al horno a 160° durante 20 minutos.

Para la banoffee

Hacer una ganache llevando a hervor la crema de leche y luego derritiendo en la misma el chocolate previamente rallado. Dejar entibiar y rellenar la tarta primero con el dulce de leche para luego cubrirla con esta ganache.

Para la de frutillas y crema pastelera

Calentar la leche en una olla sin que llegue a hervir. Aparte mezclar el resto de los ingredientes y agregárselos a la leche sin dejar de revolver preferentemente con cuchara de madera. Continuar la cocción revolviendo hasta lograr una consistencia densa. Dejar enfriar y rellenar la tarta con esta crema, luego terminar de decorarla con las frutillas fileteadas.

Para la Key Lime Pie

Mezclar todos los ingredientes (leche condensada, yemas, jugo y ralladura). Colocar esta mezcla sobre la base de tarta previamente cocida. Cocinar en horno a 150° durante 25 minutos. Para darse cuenta que está listo para sacar del horno, al mover la tartera, el relleno debe moverse como una gelatina, no tiene que estar líquido. Dejar enfriar y decorar con la crema previamente batida junto al azúcar.

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