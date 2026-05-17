Jimena Barón volvió a compartir parte de su intimidad familiar en redes sociales y esta vez mostró cómo fue el primer vuelo largo de su hijo Arturo. A través de una historia de Instagram, la artista publicó una foto del pequeño arriba del avión y reveló un dato que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Llegamos. El vuelo duró 12 horas. El pibe durmió 3 horas y media”, escribió Jimena sobre la imagen donde se ve al niño mirando por la ventana de la aeronave mientras explora el asiento.

La escena reflejó con humor y sinceridad una situación que muchas familias viven al momento de viajar con chicos pequeños: las largas horas de vuelo, el cansancio y la dificultad para mantenerlos entretenidos durante el trayecto.

LA TIERNA FOTO DE ARTURO EN EL AVIÓN

En la postal compartida por la cantante, Arturo aparece arrodillado sobre el asiento, vestido con un conjunto celeste tejido y mirando con curiosidad hacia afuera del avión. La imagen transmitió ternura inmediata entre los seguidores de Jimena, que suelen acompañar cada una de sus publicaciones familiares.

Crédito: Instagram

Fiel a su estilo descontracturado, la actriz eligió contar la experiencia desde un costado cotidiano y divertido, lejos de idealizar el viaje. El comentario sobre las pocas horas de sueño del pequeño terminó convirtiéndose en el centro de la publicación.

JIMENA BARÓN Y SU FACETA MÁS FAMILIAR

En los últimos meses, Jimena Barón mostró varias escenas vinculadas a su maternidad y a la dinámica diaria junto a Arturo. Entre ensayos, viajes y compromisos laborales, la cantante suele compartir momentos espontáneos que generan mucha identificación en redes sociales.