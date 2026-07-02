La visita de Paola, la hermana de Jennifer “La Pincoya” Galvarini, comenzó como uno de los momentos más tiernos de Gran Hermano: Generación Dorada, pero terminó con un fuerte estallido emocional de la participante, que rompió en llanto y expresó toda su angustia tras la despedida.

Apenas ingresó a la casa, Paola llenó de amor a su hermana y buscó transmitirle tranquilidad sobre sus seres queridos: “¿Dónde está mi Pincoyita hermosa? No te muevas. Me gusta verte sonreír. Estoy muy orgullosa de ti”, le dijo mientras la abrazaba.

Con el objetivo de darle fuerzas para continuar en el reality, también le llevó un mensaje de toda la familia: “Felipe está grande. Todos están bien. Mi mami, todos. Quédate tranquilita. Juega, canta, cuenta historias. Ríete. Estamos todos orgullosos de ti”.

Foto: Captura (Telefe)

Además, insistió en que disfrutara la experiencia: “Sé tú misma, diviértete. Sé una niña de seis años. Juega. Tus amigos te envían saludos. Tu familia completa está orgullosa de vos. Felipe está hermoso”.

Antes de abandonar la casa, Paola le dedicó unas últimas palabras cargadas de emoción: “Te amo. Estoy orgullosa. Gracias, Gran Hermano. Gracias, pueblo argentino, por darle la oportunidad a mi hermana de estar acá”.

Sin embargo, apenas la puerta se cerró, Pincoya se derrumbó y pasó de la emoción a la desesperación: “¡Paola! ¿Por qué no me dijiste más cosas de Felipe? ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?”, gritó desconsolada mientras rompía en llanto.

Foto: Captura (Telefe)

Sus compañeros intentaron contenerla y le recordaron que su hermana sí le había dado la información que tanto necesitaba escuchar: “Te dijo que manda cariño. Te dijo que está bien. Él te quiere ver contenta acá”, le repetían una y otra vez.

Pero la participante seguía angustiada: “¡Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas! No me dijiste nada. ¡Nada de Rodrigo! ¡Nada!”, reclamó entre lágrimas.

Frente a su desesperación, los jugadores volvieron a tranquilizarla: “Pinco, te dijo que están todos bien. Que juegues, que te rías, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que Felipe está bien, que está grande”, insistieron.

Foto: Captura (Telefe)

Aun así, Pincoya no pudo ocultar su dolor y hasta lanzó un desesperado reclamo al dueño de la casa: “Gran Hermano, ¿por qué no me trajiste a mi hijo? ¿Qué te cuesta?”.

Mientras sus compañeros la abrazaban, le recordaron una y otra vez que Paola sí había cumplido con el pedido de llevarle noticias de su familia: “Te habló de tu mamá. Te dijo que Felipito está bien, que está grande. Lo dijo dos veces”, buscaron hacerle entender en uno de los momentos más conmovedores de la gala.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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MANU IBERO QUEBRÓ EN LLANTO AL RECIBIR LA VISITA DE SU MAMÁ EN GRAN HERMANO: “ESTAMOS ORGULLOSOS DE LA PERSONA QUE SOS”

La emoción se apoderó de la casa de Gran Hermano: Generación Dofrada cuando Manu Ibero recibió la visita sorpresa de su mamá, Verónica, en una gala cargada de sentimientos. Apenas la vio ingresar, el participante no pudo contener las lágrimas y protagonizó un conmovedor abrazo con su madre.

Con la voz entrecortada por la emoción, Verónica buscó tranquilizar a su hijo desde el primer instante: “Te amo, mi amor. Vine a verte. Acá estoy. Mamá está siempre. Hoy estoy acá, pero siempre estoy acá (le señala el pecho)”, le expresó mientras lo abrazaba.

Lejos de hablar del juego, la mujer eligió transmitirle el cariño y el orgullo que siente toda la familia por él: “Estamos todos bien. Te vemos siempre. Estamos orgullosos de vos, de la persona que sos, humana, llena de valores, educado y tolerante”, le dijo, provocando un nuevo llanto en Manu.

Foto: Captura (Telefe)

Visiblemente emocionada, Verónica continuó llenándolo de elogios y alentándolo a seguir adelante en la competencia: “Te amo, mi vida. El mundo es tuyo. Tengo fe en vos. Sos mi orgullo. Educado, caballero. ¿Qué más puedo pedir si lo tengo todo?”.

Antes de despedirse, también le hizo llegar el cariño del resto de sus seres queridos: “Te extrañamos. Tus hermanos, tus abuelos. Todos. Te extrañamos muchísimo. Pasaron muchos, muchos meses, para nosotros una eternidad. Pero queremos que sigas como vos lo sabés hacer”, afirmó.

Cuando llegó el momento de abandonar la casa, Verónica intentó contener la emoción de su hijo con un último mensaje de aliento: “Te amo, mi vida. Te amo. No llores. Yo estoy contenta. Estoy feliz”, le dijo antes de despedirse al ritmo de la cuenta regresiva.