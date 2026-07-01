Tamara Paganini (52) generó preocupación por sus llantos y los cuchillos que le encontraron debajo de su cama en Gran Hermano, por lo que hablaron su prima y su marido.

Primero, Sebastián desdramatizó lo que pasó en Gran Hermano Generación Dorada: “No la veo desestabilizada. A veces está como hinchada las bolas de las discusiones y esas cosas. Quiere divertirse un poco más. Uno ve llorando un ser humano y vamos siempre al drama, pero la India llora como se ríe. No pasa nada”.

Ahí aclaró: “Con ganas de irse no la veo, pero hay momentos que se debe cansar de estar ahí adentro”.

Foto: Captura de X (@TronkOficial)

En cuanto a los cuchillos que Luana y Charlotte descubrieron, Sebastián aludió a los duros trances que atravesó con Tamara en sus 15 años de pareja: “Me parece una boludez, o que no tiene nada que ver con lo que todos se imaginan”.

El análisis de la prima de Tamara Paganini

En contraste, Soledad reconoció que se alarmó por el estado de ánimo de su prima.

“Está teniendo evidentemente unos días muy sensibles. Debe ser muy difícil estar ahí adentro”, afirmó.

Y tras admitir que “se la está notando tan triste”, Soledad blanqueó: “Uno siempre está preocupado, porque ver a un familiar que está una situación de estrés y angustia genera preocupación”.

“Si gritó y se siente mejor, buenísimo. Está muy sola ahí adentro. En su vida real la India está rodeada de gente constantemente”, cerró la prima de Tamara Paganini.