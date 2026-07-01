El deterioro de la salud de La Cuerpo la llevó a realizar un dramático pedido de ayuda a través Stories, donde imploró por la asistencia de un oftalmólogo, horas antes de que su familia confirme "ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares“.

“Necesito ayuda. Hace más de 20 días que no puedo salir al sol. Me lloran muchísimo los ojos, me lagrimean constantemente y siento que cada día voy perdiendo más la visión”, confesó Jazmín Salinas.

“Por eso prácticamente sólo vivo de noche”, aclaró.

Jazmín Salinas la Cuerpo. (Foto: @jazminlacuerpooficial1)

En ese punto explicitó su necesidad: “Si alguien conoce un buen oftalmólogo (especialista en ojos) o un lugar donde pueda atenderme lo antes posible, les agradecería mucho que me lo recomienden por privado a @jazminlacuerpooficial1”.

Los posteos de Jazmín Salinas, La Cuerpo. (@jazminlacuerpooficial1)

Más tarde fue cruda: “No se imaginan lo que estoy sufriendo por no poder ver bien. Hace días que mi visión empeora y cada vez se me hace más difícil hacer cosas cotidianas”.

Los posteos de Jazmín Salinas, La Cuerpo. (@jazminlacuerpooficial1)

El comunicado de la familia de Jazmín La Cuerpo

“Jazmin ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares”, afirmaron sus familiares.

“Tras los estudios realizados, se determinó que será necesario realizar biopsias para determinar la naturaleza de estos tumores y definir el tratamiento más adecuado”.

El comunicado de Jazmín Salinas, La Cuerpo. Foto: @jazminlacuerpooficial1

“Lamentablemente, esta situación compromete seriamente su visión”.

En este momento tan difícil, estamos buscando profecionales especializados en oftalmología y oncología ocular del Hospital Santa Lucía o de cualquier otro centro de alta especialidad en ojos que puedan asesorarla, acompañarla y brindarle la mejor atención posible.

Agradecemos de antemano sus oraciones, buenos deseos y cualquier apoyo que puedan brindarnos. Jazmin es una guerrera y, con fe y la ayuda de los mejores profesionales, enfrentaremos este difícil momento.