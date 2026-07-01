Después de días de expectativa, Nenu López y Franco Zunino tuvieron su esperado reencuentro tras la salida de ella de Gran Hermano: Generación Dorada. El momento se dio en vivo en Cortá por Lozano y estuvo cargado de nervios, romance y una charla sincera sobre los rumores que habían puesto en duda el vínculo entre ambos.

Todo comenzó cuando el programa sorprendió a Nenu con la presencia de Franco, quien ingresó al estudio sin dudar en besar a su excompañera de reality: “¡Ay, se besaron!”, celebraron desde el panel.

Ya más tranquilos, la conversación giró hacia los rumores que circularon mientras Nenu permanecía aislada en la casa. La exjugadora no dudó en preguntarle directamente por el supuesto reencuentro con Micaela, la chica con la que Franco tenía un vínculo antes del reality.

Foto: Captura (Telefe)

Sin esquivar el tema, Zunino aclaró: “Nos juntamos a hablar y yo le dije: ‘Estoy enfocado en mi vida profesional y nada más’”. Sin embargo, Nenu reveló por qué el tema le había generado dudas: “A mí dieron el celular dos segundos. Y apenas abro, había un streaming en el que le mandaban un mensaje a Agus Rey diciendo que el reencuentro fue muy intenso y muy divertido. Y bueno, ahí le apagó el celular y eso fue todo”, contó.

“Fuimos a comer a un lugar donde nos pueda ver la gente. Después cada uno se fue a su casa, solo hablamos. Ella entendió todo, respeta la situación”, argumentó Zunino.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más esperado llegó cuando Nenu quiso saber qué le había dicho realmente a su ex. Sin vueltas, Franco respondió con una frase que terminó de despejar las dudas y emocionó a la exhermanita: “Sabe que yo te estaba esperando a vos”, cerró firme.

¿Se formó una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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DANELIK Y BRIAN SARMIENTO QUIEREN CASARSE EN GRAN HERMANO: ASÍ FUE EL PEDIDO A LA PRODUCCIÓN

La historia de amor entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento avanza a paso firme. Después de enamorarse frente a las cámaras de Gran Hermano: Generación Dorada, la pareja decidió convivir y ya disfruta de su nuevo hogar en el barrio porteño de Belgrano.

Pero la mudanza no fue la única noticia que revolucionó a sus seguidores. En las últimas horas, la influencer sorprendió con un inesperado pedido dirigido a la producción del reality: quiere casarse dentro de la casa de Gran Hermano.

Fue la propia Danelik quien compartió su deseo a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde no dejó lugar para las dudas: “Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir”, escribió la influencer, arrobando además a Santiago del Moro para que el conductor conociera la propuesta.

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK) Por: Fabiana Lopez

La idea no quedó ahí. Danelik imaginó que la ceremonia se desarrollara durante la clásica dinámica de “Congelados”, mientras los participantes permanecen inmóviles, y que el encargado de oficiar el casamiento fuera Ariel “Big Ari” Ansaldo, uno de los exparticipantes más queridos del reality.

El pedido no parece descabellado. En la edición anterior de Gran Hermano, Big Ari ya protagonizó una emotiva boda simbólica al casar a Brian Alberto con su pareja, Luciana Monge, en una ceremonia que emocionó tanto a los participantes como al público.

Aquella historia también había comenzado con un “Congelados”, cuando Luciana sorprendió a Brian con una propuesta de matrimonio dentro de la casa. El participante rompió las reglas del juego al abrazarla y expresar su emoción, situación que incluso le valió una sanción. Tiempo después, la producción organizó la esperada boda dentro del programa. Ahora, Danelik y Brian Sarmiento sueñan con repetir esa experiencia.