El 15 de junio, Franco Zunino quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada y, antes de abandonar la casa, le prometió a Nenu López que la esperaría afuera y que pondría fin al vínculo sexoafectivo que mantenía con Micaela.

Sin embargo, todo indica que eso no habría ocurrido. El ex participante visitó el stream de Telefe y allí expusieron un picante mensaje de Micaela que dio a entender que ambos retomaron el contacto e, incluso, que su reencuentro habría ido más allá de una simple charla.

El picante mensaje de la ex de Zunino de Gran Hermano que desató rumores de infidelidad a Nenu López

Zunino de Gran Hermano: el mensaje de la ex

"El reencuentro fue intenso, pero nos divertimos mucho. Siempre que estamos juntos la pasamos bien“, fue el mensaje que leyeron al aire. Luego, revelaron otro detalle que alimentó las especulaciones sobre un posible encuentro íntimo: ”Y puso ‘LAAAAM’“, comentaron entre risas en el programa.

Incómodo por la situación, Zunino evitó dar precisiones y se limitó a responder: "Es de libre interpretación“.

En ese momento, el conductor Fede Popgold lanzó una chicana, recordando además que el ex GH le había dejado un comentario a Daniela Celis en una historia de Instagram: ”Zunino es medio picaflor“.

Cabe recordar que Nenu López fue eliminada de Gran Hermano el 29 de junio y, al salir de la casa, besó a Zunino en el estudio de Telefe, dejando en evidencia que ambos seguían apostando por su relación.

En ese contexto, Mica Viciconte lanzó una advertencia en pleno stream: "Esto le va a llegar a Nenu... y dejá de mirarla a Dani“.