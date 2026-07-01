En plena cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Julieta Poggio se convirtió en tendencia en X tras la viralización de un stream grabado en la vía pública.

En las imágenes, la influencer mantiene una conversación con una compañera sin notar que el contenido estaba siendo transmitido en vivo, lo que derivó en un momento incómodo que rápidamente se replicó en redes sociales.

En ese contexto, Julieta le pidió a su compañera que no realizaran un vivo en el boliche al que se dirigían, ya que estaría acompañada por un chico con quien mantendría un affaire durante su estadía en el evento mundialista.

Vale recordar que Julieta está en pareja con Fabrizio Maida, con quien habría acordado una relación abierta, dinámica que ambos disfrutan, aunque con ciertos resguardos.

Video viral en X.

Julieta Poggio, escrachada tras irse de boca en un stream: “Quedo pegada”

“¡Pará! ¿En la calle van a streamear?”, se la escucha decir en el video, sin advertir que la situación ya estaba siendo captada en directo.

Ante esto, la otra influencer respondió: “Yo le voy a decir que apague”.

Luego, Julieta insistió: “Si él va a streamear no puedo estar porque estoy con un pibe y no puedo salir, sino quedo pegada”.

Tomás Mazza advirtió que toda la conversación estaba saliendo en vivo. Sin embargo, el fragmento ya había sido registrado y se viralizó rápidamente, generando repercusión entre los usuarios.